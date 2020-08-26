Kıdem tazminatı çalışmalarına yönelik son teklif meclise sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan son düzenlemede istihdama yönelik maddelere de yer verildi. Bu düzenlemelerin yanı sıra 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin esnek çalışma saatleri ve işsizlik ödeneğinin arttırılması çalışması yeni düzenlemenin içinde yer almadı. Ancak düzenlemenin içerisinde salgına bağlı on maddelik düzenlemelere yer verildi.

1 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılan kısa çalışma ödeneğinin ek bir ay daha uzatılması yönünde de teklif hazırlandı. Yeni düzenleme de turizm sektöründe çalışan kişilere verilecek kısa çalışma ödeneğinin ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına yer verildi.

Normalleşme desteği

Yeni düzenlemede kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasından yararlanan işyerlerinin yeniden normal çalışma sistemine dönmesini teşvik edecek çalışmalara da yer verildi. Yeni yasada yer alan uygulamalardan yararlanmak isteyenlerin başvuruda bulunması gerekmektedir. Teşvikten yararlananlar normal çalışma sürecine başlamak zorunda olacak. Normal çalışma düzenine dönen işyerlerinde asgari ücretle çalışan işçilerin aylık bazda 868 TL prim teşvik ödemesi yapılacak. Bu teşvikten 1 Temmuz 2020 tarihinden önce izne çıkmış olan kişiler yararlanacak.

İşverenlere verilen bu destekler kısa çalışma ödeneği sürelerine göre değerlendirilecek. Yani 3 ay süreyle 15 gün kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişilere 15 gün üzerinden yapılandırılacak.

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek

Bunların yanı sıra evlerinde çalışan kişiler normalleşme destekleri kapsamında yapılacak yardımlardan yararlanamayacak.

Salgın sürecinde istihdamı korumak adına çıkarılan işten çıkarma yasağı ilk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılmıştı. Bu uygulama 17 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sürenin üç aylık periyotlarla ertelenmesine imkan sağlanacak.

Yeni düzenlemede yer alan yasak süresi boyunca işten çıkarılma işlemleri yalnızca İş Kanunu’nda yer alan ahlak ve iyi kuralarına aykırı davranışlar dışında işten çıkarılma durumu söz konusu olmayacak.

Soma’daki maden işçilerine kıdem tazminatı

Düzenlemede 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’daki maden kazası sonrası işlerini kaybeden işçilerin kıdem tazminatlarına da yer verildi. Buna göre maden işçilerinin kıdem tazminatları Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ödenecek.

Yasa yürürlüğü girdikten 2 ay sonra başvuru yapan işçilerin kıdem tazminatları 6 ay içerisinde ödenecek.

Az tehlikeli iş yerlerinden uzman zorunluluğuna erteleme

50 personelden az kişinin çalıştığı az tehlikeli iş yerlerinde kamuya ait iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurma ve iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğu 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendi.