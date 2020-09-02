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İsteğe bağlı sigorta düzensiz prim ödeme halinde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olan kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus prim ödemeleridir. Prim ödemelerini düzenli olarak ödemeyen kişilere bazı yaptırımlar uygulanmaktadır.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:57
İsteğe bağlı sigorta düzensiz prim ödeme halinde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
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Devlet tarafından sunulan hizmetle birlikte düzenli olarak çalışmayan ve düzenli maaşı olamayan kişiler de sigortalı olabilmektedir. İsteğe bağlı sigorta adı altında toplanan kişiler sigorta prim ödemeleri yaparak emekli olma şansı yakalamaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılık imkanı

2008 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler ile birlikte SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur’dan isteyen kişiler isteğe bağlı olarak sigortalı sayılabiliyordu. Sigorta güvencesi SGK çatısı altında toplandıktan sonra bu düzenleme de teke indirgendi. Kişilere 551 sayılı kanun gereği istemeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olma hakkı verildi. Kişiler gereken şartları yerine getirmesi halinde emekli olabilme şansına sahip oluyor.

Primlerin düzenli ödenmesi gerekiyor


İsteğe bağlı sigortalı olan kişilerin en çok dikkat etmesi gereken konu prim ödemelerini düzenli olarak yapmaktır. Kişilere sağlanan haklar çerçevesinde kişiler borçlarını düzenli bir şekilde ödemeleri halinde emekli olma hakkına sahip olurlar. Prim borçlarını düzenli ödemeyen kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Kişilerin borçlarını ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanması söz konusu olmaktadır.

551 sayılı kanun kapsamında sigorta borcu bulunan kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanamaz. Kişiler bu borçlarını 12 ay içerisinde ödemeye kalkarsa devlet tarafından faiz ile birlikte prim ödemesi yapmaktadır. Devlet gecikme faizi uyguladığı prim borçlarının ödenmesi halinde kişilere sahip olduğu hakları tekrar vermektedir.

Ödenmeyen primlere faiz işliyor

SGK tarafından ödenmeyen primler için faiz uygulaması yapılmaktadır. Borçlara gecikme faizi uygulayan SGK, kişinin borcunu bir sonraki ay sonuna kadar ödemesi gerektiğini açıklamıştır. Borçlarını ödemeyen kişilerin borçları her 3 ayda bir olarak %3 oranında faiz uygulamasına tabi tutulur.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:57
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Anahtar Kelimeler:
İsteğe Bağlı SigortaPrim Borcu
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