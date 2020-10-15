İstanbul'da zamlı ekmek fiyatı kaç TL oldu? İstanbul'da zam sonrası ilçe ilçe yeni tarife ekmek fiyatları listesi

İstanbul Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası tarafınca gelen açıklamalar ile birlikte; yarından itibaren yani 17 Ekim Cumartesi gününden itibaren başlayacak olan fiyatlar kapsamında 200 gram ekmek fiyatları İstanbul’ da 1, 75 Türk Lirasından satışa sunulacak. Eski fiyatları ise 1, 25 Türk Lirasıydı.

Ekmek Fiyatlarına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alınan karar ile birlikte İstanbul’ da faaliyet göstermekte olan bütün fırınlarda geçerliliği bulunacak olan yeni ekmek tarifeleri, maliyet analizlerine bakılarak İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafınca resmiyete dökülmek için imzalandı.

İstanbul’ da Yeni Zamlı Ekmek Tarifesi:

İstanbul Fırıncular Odası ve İstanbul Ticaret Odası tarafından zam kararları yeni kabul edilmiş olsada, İstanbul’ un bazi ilçelerinde çoktan uygulanmaya başladığı gözlemlendi. 200 gr. Ekmeğin 1. 50 Türk Lirasından satılmaya başlandığı ilk ilçelerin ise Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa olduğu yapılan gözlemler ile ortaya çıktı. Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş’ ın bütün her yerinde ve Üsküdar ile Maltepe’ nin bir kısmında ise ekmek satışları 2 Türk Lirasından yapılmakta.