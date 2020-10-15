İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni...

İstanbul'da zamlı ekmek fiyatı kaç TL oldu? İstanbul'da zam sonrası ilçe ilçe yeni tarife ekmek fiyatları listesi

İstanbul Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası(İTO) İstanbul' da yeni ekmek zamlarına işaret etti. 17 Ekim Cumartesi günü devreye girecek olan ekmek zamları fiyatları neler olduğu, zam nedenleri ve hangi il ve ilçede ne kadar olacağına dair detayları haberimizden bulabilirsiniz.

15 Ekim 2020 Perşembe 22:48
İstanbul'da zamlı ekmek fiyatı kaç TL oldu? İstanbul'da zam sonrası ilçe ilçe yeni tarife ekmek fiyatları listesi
Takip Et:

İstanbul Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası tarafınca gelen açıklamalar ile birlikte; yarından itibaren yani 17 Ekim Cumartesi gününden itibaren başlayacak olan fiyatlar kapsamında 200 gram ekmek fiyatları İstanbul’ da 1, 75 Türk Lirasından satışa sunulacak. Eski fiyatları ise 1, 25 Türk Lirasıydı.

 


Ekmek Fiyatlarına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alınan karar ile birlikte İstanbul’ da faaliyet göstermekte olan bütün fırınlarda geçerliliği bulunacak olan yeni ekmek tarifeleri, maliyet analizlerine bakılarak İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafınca resmiyete dökülmek için imzalandı.

 

İstanbul’ da Yeni Zamlı Ekmek Tarifesi:

İstanbul Fırıncular Odası ve İstanbul Ticaret Odası tarafından zam kararları yeni kabul edilmiş olsada, İstanbul’ un bazi ilçelerinde çoktan uygulanmaya başladığı gözlemlendi. 200 gr. Ekmeğin 1. 50 Türk Lirasından satılmaya başlandığı ilk ilçelerin ise Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa olduğu yapılan gözlemler ile ortaya çıktı. Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş’ ın bütün her yerinde ve Üsküdar ile Maltepe’ nin bir kısmında ise ekmek satışları 2 Türk Lirasından yapılmakta.



Son Güncelleme: 15.10.2020 22:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Ekmek FiyatıIstanbul Ekmek Fiyatı 2020Istanbul Ekmek ZammıIstanbul Ekmek Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
Güz Masalı 27. Bölüm özeti 12 Eylül yeni kurban Priya mı olacak?
Güz Masalı 27. Bölüm özeti 12 Eylül yeni kurban Priya mı olacak?
Asgari ücretli çalışanın maaşı düşecek mi? 500 TL Vergi kesintisi
Asgari ücretli çalışanın maaşı düşecek mi? 500 TL Vergi kesintisi
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
İstanbul'da zamlı ekmek fiyatı kaç TL oldu? İstanbul'da zam sonrası ilçe ilçe yeni tarife ekmek fiyatları listesi
Saran Group'a ait Nba Tv Digiturk'ten çıktı! Nba Tv'nin yer aldığı platform ve kanallar
Bugün hangi kanalda hangi dizi var? 15 Ekim 2020 Perşembe TV'de bu akşamki diziler ve 15 Ekim 2020 Perşembe kanalların TV yayın akışı
Hava nasıl olacak, yağış var mı? 15 Ekim 2020 Perşembe Türkiye geneli yarınki hava durumu
Kaymakamlıklardan 500 TL ile 800 TL öğrenci yardımı
KYK bursları ne zaman ödenmeye başlayacak? KYK Yurtkur yurt şartları neler? Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2020
Evde paketleme işleri nelerdir, başvuru nasıl yapılır? Evde sabun, kına, boncuk paketleme işleri ile gelir sağlayın!
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziden ayrılacak mı? Vahide Perçin'in canlandırdığı Hünkar karakteri ayrılıyor mu?
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hangi Kanalda Canlı Yayına Çıkacaklar? Canlı Yayın Ne Zaman Yapılacak?
Sosyal Güvenlik Bölümü nedir? Sosyal Güvenlik Bölümü dersleri, iş imkanları ve maaşları!
Esnaf ve Sanatkârlar odasına nasıl kayıt olunur? Esnaf ve Sanatkârlar odası kayıt belgeleri
2020 Vakıfbank yeni yıl kredi kampanyası
Öğrenci yardım parası sorgulama işlemleri
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Altın fiyatları neden hızlı değişir?
Star TV Ev ödüllü yarışma Yeni Bir Ev yarışmaformatı ne? Yarışmaya nasıl başvuru yapılır?
Müge Anlı 15 Ekim Perşembe 2020 canlı yayın ve tekrarı izle
İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir? 2020 Emekli maaşı ne zaman verilir?
Günlük burç yorumları 16 Ekim 2020 Cuma burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.