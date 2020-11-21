İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması

İstanbul'da ekmeğin fiyatı ile ilgili çıkan tartışmalara Fırıncılar odası son noktayı koydu.

Geçtiğimiz günlerde megakent İstanbul'da ekipler tarafından yapılan korona virüs denetimleri sırasında bazı ilçelerde bazı fırıncıları 200 gram ağırlığından ekmeği 2 liraya, bazılarını ise 1,5 liraya satması tartışma konusu olmuştu.

Tartışmalar sürerken İstanbul fırıncılar odasından açıklama geldi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan yapmış olduğu paylaşımda megakentte 16 Ekim 2020 tarihinde alınan kararların yürürlükte olduğunu ve buna göre de ekmeğin kilogram fiyatının 7,5 lira oldu dolayısıyla 200 gram ağırlığındaki ekmeğin fiyatınında 1,5 lira olduğuna vurgu yapıldı. Önümüzde ki günlerde kentte ki tüm fırınların resmi fiyat tarifesine uyup uyulmadığının denetleneceği de belirtildi.