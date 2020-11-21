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İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması

Megakent İstanbul'da yapılan denetimlerde 200 gr ağırlığındaki ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 liraya, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığının tespit edilmesinden sonra fırıncılar odasından konu ile ilgili açıklama geldi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 19:36
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
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İstanbul'da ekmeğin fiyatı ile ilgili çıkan tartışmalara Fırıncılar odası son noktayı koydu.

Geçtiğimiz günlerde megakent İstanbul'da ekipler tarafından yapılan korona virüs denetimleri sırasında bazı ilçelerde bazı fırıncıları 200 gram ağırlığından ekmeği 2 liraya, bazılarını ise 1,5 liraya satması tartışma konusu olmuştu.


Tartışmalar sürerken İstanbul fırıncılar odasından açıklama geldi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan yapmış olduğu paylaşımda megakentte 16 Ekim 2020 tarihinde alınan kararların yürürlükte olduğunu ve buna göre de ekmeğin kilogram fiyatının 7,5 lira oldu dolayısıyla 200 gram ağırlığındaki ekmeğin fiyatınında 1,5 lira olduğuna vurgu yapıldı. Önümüzde ki günlerde  kentte ki tüm fırınların resmi fiyat tarifesine uyup uyulmadığının denetleneceği de belirtildi.

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulEkmek Fiyatları
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