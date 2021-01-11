İstanbul İzmir 2021 otoyol ücretleri ne kadar oldu? 2021 Güncel İzmir İstanbul güzergahı otoyol geçiş ücretleri

2021 yılı yeni zamlar ile başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine %26 oranında zam yapıldı.

2021 yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri

KGM, İstanbul’da en çok kullanılan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nin yeni fiyat tarifelerini yayımladı. Yüzde 26 oranında yapılan zamla birlikte otomobillerin geçiş ücreti 10.5 TL’den 13.25 TL’ye yükseldi.

2021 köprü ve otoyol geçiş tarifesi:

Sınıf Araç tipi Köprü geçiş ücreti 1 Aks aralığı 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar 13,25 TL 2 Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m’den büyük ukome kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar 17,00 TL 3 3 akslı her türlü araçlar 37,00 TL 4 4 ve 5 akslı her türlü araçlar 73,50 TL 5 6 ve üstü akslı araçlar 97,75 TL 6 Motosikletler 5,25 TL

2021 Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

Osmangazi Köprüsü’nden geçiş 2020 yılında 117.9 lira iken bu ücret 2021 yılında 147.5 liraya yükseldi.

Araç sınıfı 2021 geçiş ücreti 1 147,50 TL 2 236,00 TL 3 280,00 TL 4 371,50 TL 5 468,50 TL 6 103,00 TL

2021 Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

2020 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş 21,90 lira iken, 2021 yılında bu ücret 27,5 lira oldu.

Araç sınıfı Yeni geçiş ücreti 1 27,50 TL 2 36,50 TL 3 67,50 TL 4 171,50 TL 5 213,50 TL 6 19,90 TL

2021 İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar oldu?

Otoyol geçişlerine yapılan zam ile birlikte 2020 yılında 292 lira olan geçiş ücreti, 2021 yılında 267 lira oldu.