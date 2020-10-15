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İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!

İstanbul Bilişim konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin talebini reddetti. Mahkeme şirket hakkında iflas kararı verdi.

15 Ekim 2020 Perşembe 19:40
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
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İstanbul Bilişim’in konkordato talebi İstanbul 1. Asliye Mahkemesince geri çevrildi. Mahkeme şirketin iflasını onayladı.

Duruşmada İstanbul Bilişim avukatları ve Tüketici Başvuru merkezinin de yer aldığı alacaklılar ile avukatlar yer alırken, mahkeme geçici komiser heyetinin nihai raporunun iletildiğini ifade etti. İstanbul Bilişim avukatları savunmasında şu ifadelere yer verdi;

"Müvekkil ile dava dışı İngiliz menşeli firmayla satış konusunda anlaşıldı. Hisse devri sözleşmesi dosyaya sunuldu. Mayısıs ayı itibariyle müvekkilin hissedarına ödeme yapacaklarını belirttiler. Müvekkilime teminat mektubu vereceklerini söylediler. Komiser raporu dosyaya son zamanlarda sunuldu, beyanda bulunamadık. Marka ve şirket değeri çok düşük belirlenmiştir. Bu nedenle itirazlarımız olacak. Kesin mühlet kararı verilmesini talep ederiz"

Yapılan bu açıklamanın yanı sıra şirketin avukatları alıcı firma yetkililerin de dinlenmesini istedi. Firmaların avukatları söz aldı ve konkordato teklifini onayladıklarını ifade ederek, kesin mühlet verilmesi talebinde bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi konkordato teklifinin reddini istedi


Tüketici Başvuru Merkezi avukatları konkordato teklifini kabul etmediklerini beyan ederken, mahkemede hazır bulunan diğer alacaklılar da konkordato telifinin reddini talep etti.

Konkordato talebine ret

Mahkeme davacı İstanbul Bilişim’in konkordato talebi ve kesin mühlet talebinin reddetti. Davada İstanbul Bilişim’in iflasına karar verildi. Davacı şirketin karara itiraz etmesi bekleniyor.

Basın açıklaması yapıldı

Davanın ardından Tüketici Hakları Deneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu Türkiye tüketici hukuku adına önemli bir kararın verildiğini ve İstanbul Bilişim şirketinin binlerce insanın parasını alıp intenetten satacağını vaat ettiği ürünleri göndermediği için bununla ilgili gelen birçok şikayet nedeniyle konkordato davasına müdahillik talebinde bulunduklarını söyledi.

Ağaoğlu, geçen dava ve bu davada da şirketin avukatının kimseye itiraz edemediği ancak kendi başvurularına itirazda bulunduğunu fakat mahkemenin haklıdan yana karar vererek konkordato talebini kabul etmediğini ifade etti.

Ağaoğlu bu sürecin ardından üyelere ve üye olmayan mağdurlara da gerekli desteği sunarak yol gösterici olmak istediklerini sözlerine ekledi.

“Tüketicilerin gözü aydın”

Duruşmanın ardından bir açıklamada Avukat Yasemin Bal’dan geldi. Bal, mahkemenin İstanbul Bilişim’in aleyhine iflas kararı verdiğini ve bu kararla gerçekten borcunu ödemek isteyip de ödeyemeyen samimi, namuslu tüccarlar için önemli olduğunu söyledi. Avukat Bal, İstanbul Bilişim’in iyi niyetli olmadan alacaklıları zarara uğratmak adına var olup olmadığı belli dahi olmayan Hindistan’da olan bir adamın ödeyeceği 10 milyon dolarlık banka teminatı ile elde etmek istediği yolla gündeme gelmek istediğini ancak mahkemenin şirketin talebini reddederek konkordato müessesesinden yararlanmasına izin vermediğini söyledi.



Son Güncelleme: 15.10.2020 19:40
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul BilişimMahkemeKonkordato
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