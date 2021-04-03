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İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları

Mübarek Ramazan ayına yaklaşırken Müslüman alemi Allah rızası için oruç tutmaya hazırlanıyor. Sofralarımızdan eksik olmayan milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesi ise 2021 yılı için fiyatının ne kadar olduğu araştırılıyor. İstanbul- Ankara- İzmir illerinde Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları güncel olarak haberimizde yer alıyor

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:47
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
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11 Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan ayına çok az bir süre kala İslam alemi oruç tutmak için son hazırlıklarını yapıyor. Allah rızası için 30 gün boyunca oruç tutulacak olan bu ayda Müslüman alemi ayın sonunda Ramazan Bayramı ile müjdelenecek. Yıllardır geleneksel masalarımızdan eksik olmayan Ramazan pidesi ise varlığını sürdürmeye devam ediyor. 2021 yılı Ramazan pidesi gramajı ve fiyatlarını merak eden vatandaşlar Ramazan pidesi hakkında merak edilenleri araştırıyor.

İstanbul’da fırıncılardan edinilen bilgilere göre un ve işçilik fiyatlarında yaşanan artışla ile birlikte 2021 senesinde iftar soflarında yer alacak pide fiyatlarında 10-15 oranında artış olacağı öğrenildi. 2020 senesinde kilosu 10 lira olan ramazan pidesi illere göre mutlaka ücret olarak farklılık göstermektedir.

Bu yıl ise kilosu 11,11,5 lira olması beklenirken 365 gram sade pide bu yıl büyük ihtimal 4 liradan satışa çıkacak. Fırıncılar ise 250 gramdan az pide olmayacağını söyledi.

İllere göre ramazan pidelerinde değişiklik yaşanacağını söyleyen fırıncılar genel olarak pidenin kilosunu 11,5 üstüne çıkmayacağını söyledi.

Ekmek işverenleri sendikasının açıklamasına göre, İstanbul ili için 350 gram sade pide vatandaşlara 4 liradan satılacağını söyledi.  Yumurtalı, susamlı pideler ise 410 gram olarak 5 liradan satılacağı söylendi.

Bu karar sendika yetkilileri, esnaf tüccarları ve İstanbul Valiliği tarafından ortak karar ile alındığı öğrenildi.

 2020 yılında pide fiyatları ise İstanbul ili için 350 gram sade pide fiyatı 3 lira olurken 400 gram çeşitli pide ise 4 liradan satılıyordu. Ankara ilinde 275 gram pide 2,5 liradan satılırken İzmir ilinde ise bu fiyat 300 gramı 3 lira oldu.

Ramazan ayında kırmızı ete ve beyaz ete zam yok!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı’nın son dakika açıklamasına göre ocak ayında tavuğa yapılan 3 TL zammın ardından Ramazan ayı için herhangi bir fiyat artışın olmayacağını söyledi.  Et fiyatları güncel olarak ise kıyma 60 TL olarak satılırken Kuşbaşı ise 65 TL oldu. Tavuk ise 15 TL’den satılıyor.

Yardımcı, 2021 senesi itibari ile kıymanın kilosunun 60 TL, kuşbaşı 65 TL, antrikot 85 TL, bonfile 100 TL, konturfile 80 TL, kuzu but 75 TL, kuzu pirzola 110 TL, kuzu kol 70 TL, tavuk 15 TL, kanat 32 TL, but baget 20 TL, but incik ve kelebeğin kilosunun 24 TL’den satıldığını açıkladı.

Ramazan ayı itibari ile kırmızı et ve beyaz ete zammın uygulanmayacağını söyleyen Başkanvekili Yardımcı,  2021 yılının başında birçok ürüne yüzde 100 zam yapılırken tavuğa yapılan %3’lük zammın çok fazla olmadığını aktardı. 2020 yılı Ramazan ayında da et için herhangi bir zammın yapılmadığını söyleyen Yardımcı, 2021 Ramazan ayında da zammın olmayacağını söyledi.  Başkanvekili Yardımcı; “Kıyma geçen yıl 57 TL’ydi, bu yıl 60 TL yaptık. Geçen yıl 62 TL olan kuşbaşı bu yıl 65 TL oldu” ifadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 14:47
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan PidesiFiyatZamIstanbulAnkaraGram
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