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İstanbul 2021 UKOME taksi, minibüs, dolmuş fiyatları ne kadar oldu? Taksimetre açılış ücreti ne kadar? İstanbulkart zam var mı?

İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi? İstanbul'da ulaşıma ne kadar zam geldi? İstanbul UKOME toplantısında neler görüşüldü? İstanbulKart'a zam geldi mi? İstanbul'da kısa mesafe ulaşım ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da uzun mesafe ulaşım ücreti ne kadar oldu? Pek çok vatandaşı ilgilendiren ulaşıma gelecek olan zamlar için yapılan toplantının ardından herkes yeni zamlı ulaşım ücretlerini araştırıyorlar.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:05
İstanbul 2021 UKOME taksi, minibüs, dolmuş fiyatları ne kadar oldu? Taksimetre açılış ücreti ne kadar? İstanbulkart zam var mı?
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İstanbul’da Ulaşım Ücretlerine Ne Kadar Zam Yapıldı? 2021 Yılında Toplu Taşıma Araçlarının Ücretleri Ne Kadar Zamlandı?

2021 yılına adım adım yaklaşırken konuşulan zamlar arasına bir yeni zam daha eklendi. İstanbul’da ulaşıma gelen zamlar belirli oldu. Herkes 2021 yılında taksi, minibüs ve dolmuşlara gelen zamla ücretlerinin ne kadar olduğunu merakla araştırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. 2020 yılında sonuncusu gerçekleşen UKOME toplantısının en önemli konuları minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile beraber dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifleri olmuştur.

İstanbul’da Ulaşım Ücretlerine Ne Kadar Zam Geldi?

Herkesin merak ettiği minibüs, dolmuş ve taksi ücretlerine tam %11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2.50 TL’den 2.75 TL’ye en uzun mesafenin 3.70 TL’den 4 TL çıkartılması önerildi. Ulaşım sektörünün temsilcileri bu zam oranının taksiler için %20, mini ücretleri için de %13 zam yapılıp indi-bindi ücretinin ise 3 TL olmasını istediler. Ulaşıma %11 oranında zam yapılması UKOME toplantısında oylama yapılarak oy çokluğu olduğundan kabul edildi.

UKOME toplantısının ardından ulaşım ücretleri netleşti. İstanbul’da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine toplamda %11 zam yapıldı. Bu zam oranına göre,  minibüste en kısa mesafe ücreti 2,75 TL, en uzun mesafe ücreti 4 TL, taksi açılış ücreti ise 5,55 TL olacaktır.

İstanbulKart İçin Zam Var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, yapılan toplantıda İstanbulKart ücretlerine zam dönemi olmasına rağmen herhangi bir zam yapılmayacağını, İstanbullulara bu zor günlerde destek olunması için bu taleplerin ertelendiğini bildirdi.

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:05
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