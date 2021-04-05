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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri banka hesaplarına yatırılmaya başladı

Mart ayına ait işsizlik ödemeleri ile birlikte kısa çalışmaya karşılık verilen ödeneklerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandığı bildirildi. Kısa çalışma ödeneği almak için IBAN bilgileri olmayan vatandaşların ödemeleri PTT üzerinden yapılacak.

05 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri banka hesaplarına yatırılmaya başladı
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işlerinde olumsuz yönde etkilenen işçiler ve işverenlere destek için hazırlanan ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan işsizlik ödemesi ve kısa çalışma ödeneklerinin Mart ayına ilişkin bedelleri bugün hesaplara yatırıldığı bildirildi. Konuyla ilgili duyuru Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk, mart ayının ödeneklerinin vatandaşlara iletilmesine ilişkin yaptığı açıklamasında kısa çalışma ödenekleri ve işsizlik ödemelerinin bugün banka hesaplarına yatırılacağı ve IBAN bilgileri kayıtlı olmayan hak sahiplerinin ödemelerinin ise  PTT'den yapılacağını söyledi.



Son Güncelleme: 05.04.2021 14:14
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Mart Ayıİşsizlik ÖdeneğiKısa çalışma ödeneğiHesaplara Yattımı
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