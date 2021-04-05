İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri banka hesaplarına yatırılmaya başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işlerinde olumsuz yönde etkilenen işçiler ve işverenlere destek için hazırlanan ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan işsizlik ödemesi ve kısa çalışma ödeneklerininna ilişkin bedelleri bugün hesaplara yatırıldığı bildirildi. Konuyla ilgili duyuru Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk, mart ayının ödeneklerinin vatandaşlara iletilmesine ilişkin yaptığı açıklamasında kısa çalışma ödenekleri ve işsizlik ödemelerinin bugün banka hesaplarına yatırılacağı ve IBAN bilgileri kayıtlı olmayan hak sahiplerinin ödemelerinin ise PTT'den yapılacağını söyledi.