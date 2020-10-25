İşsizlik maaşından yararlanma yöntemleri ve aranan şartlar

İş bulamayan kişiler işsizlik maaşına başvurarak geçimlerini sağlamaya çalışmaktadır. İşsizlik maaşı 6 ay boyunca verilebilmektedir. İşsizlik maaşından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
İşsizlik Maaşı Verilecek Kişide Aranan Koşullar
İşten ayrılışın kişinin kendisi değil patronu tarafından yapılmış olması gereklidir.
İşten ayrılmadan 3 yıl içinde 600 gün sigortanın dolmuş olması,
İşten ayrılış tarihinden önce 120 gün çalışılmış olması gereklidir.
Kimler İşsizlik Maaşından Yararlanabilir?
Sigortalı olarak ev işlerinde çalışanlar,
4/A bağlı çalışan ve işsizlik primi kesinlenler,
İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?
İşsizlik maaşı başvurular, müdürlüklerden, intenet sitesinden ve e devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. İşsizlik maaşı almak isteyen kişiler https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu adresinden başvuru yapabilmektedir.
Esnaflık, çiftçilik gibi kayıtların bulunması halinde işsizlik maaşından yararlanılmamaktadır. İşsizlik maaşının alınma süresi çalışma süresine bağlıdır. 600 gün sigortalılara 6 ay, 900 gün sigortalılara 8 ay 1000 gün sigortalılara ise 10 ay maaş verilmektedir.
İşsizlik Maaşı Hangi Gün Ödenir?
İşsizlik maaşı ayın 5’inde ödenmektedir. Maaş PTT şubelerinden çekilebilmektedir.
İşsizlik Maaşı Sorgulama
İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri e devletten ve telefon üzerinden yapılabilmektedir. E devletten sorgulama yapmak için İşsizlik ödeneği sorgulama yazarak açılan sayfadan giriş yaparak sorgulayabilirsiniz. Telefon ile ise ALO 170 arayarak öğrenmeniz mümkündür.
İşsizlik maaşına banka hesabı belirlemek için ise yine E devletten giriş yapmak gereklidir. Ardından IBAN bilgilerinizi girmeniz ve kaydetmeniz ile işlem tamamlanmaktadır.