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İşsizlik maaşından yararlanma yöntemleri ve aranan şartlar

İşi olmayan ve işsizlik maaşı almayan pek çok kişi maaşın nasıl alınacağını merak etmektedir. Maaş bir yerde çalışmayan kişilere 6 ay boyunca ödenmektedir.

25 Ekim 2020 Pazar 16:00
İşsizlik maaşından yararlanma yöntemleri ve aranan şartlar
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İş bulamayan kişiler işsizlik maaşına başvurarak geçimlerini sağlamaya çalışmaktadır. İşsizlik maaşı 6 ay boyunca verilebilmektedir. İşsizlik maaşından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Verilecek Kişide Aranan Koşullar

İşten ayrılışın kişinin kendisi değil patronu tarafından yapılmış olması gereklidir.

İşten ayrılmadan 3 yıl içinde 600 gün sigortanın dolmuş olması,

İşten ayrılış tarihinden önce 120 gün çalışılmış olması gereklidir.

Kimler İşsizlik Maaşından Yararlanabilir?

Sigortalı olarak ev işlerinde çalışanlar,

4/A bağlı çalışan ve işsizlik primi kesinlenler,


Brüt maaş üzerinden işsizlik primi kesintili yapılanlar maaş alamamaktadır.

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

İşsizlik maaşı başvurular, müdürlüklerden, intenet sitesinden ve e devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. İşsizlik maaşı almak isteyen kişiler https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu adresinden başvuru yapabilmektedir.

Esnaflık, çiftçilik gibi kayıtların bulunması halinde işsizlik maaşından yararlanılmamaktadır. İşsizlik maaşının alınma süresi çalışma süresine bağlıdır.  600 gün sigortalılara 6 ay, 900 gün sigortalılara 8 ay 1000 gün sigortalılara ise 10 ay maaş verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Hangi Gün Ödenir?

İşsizlik maaşı ayın 5’inde ödenmektedir. Maaş PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

İşsizlik Maaşı Sorgulama

İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri e devletten ve telefon üzerinden yapılabilmektedir. E devletten sorgulama yapmak için İşsizlik ödeneği sorgulama yazarak açılan sayfadan giriş yaparak sorgulayabilirsiniz. Telefon ile ise ALO 170 arayarak öğrenmeniz mümkündür.

İşsizlik maaşına banka hesabı belirlemek için ise yine E devletten giriş yapmak gereklidir. Ardından IBAN bilgilerinizi girmeniz ve kaydetmeniz ile işlem tamamlanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 25.10.2020 16:00
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Anahtar Kelimeler:
İşsizlikMaaş
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