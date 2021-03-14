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İşsizlik maaşı için gerekli olan şartlar nelerdir? 2021 İŞKUR işsizlik maaşı hesaplama ve başvuru işlemleri

İşsiz kalan insanların merak ettiği konulardan biri olan işsizlik ödeneğidir. İşsizlik ödeneğinin 2021 yılında ne kadar olduğu ve bunun için gerekli olan şartların neler olduğu merak edilmektedir. Bununla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz...

14 Mart 2021 Pazar 10:23
İşsizlik maaşı için gerekli olan şartlar nelerdir? 2021 İŞKUR işsizlik maaşı hesaplama ve başvuru işlemleri
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İlk olarak işsizlik maaşı başvurusu yapmak isteyen bir vatandaş, kendine ait T.C. kimlik belgesiyle birlikte  kendi adresinin bulunduğu yere bağlı olan İşkur merkezlerinden birine giderek başvurusunu yapar. Ayrıca İşkur’un kendi sitesinden hızlıca işsizlik maaşı başvurusu yapılmaktadır.

Hangi koşullar gerekli ?

İşçinin işten çıkarılma sebebinin nedensiz olması gerekmektedir. İşten çıkarılmadan önce son 4 ay içerisinde 120 gün eksikszi prim gününe sahip olması gerekmektedir. 3 yıl içerisinde ise 600 gün sigortalı şekilde görükmesi yani 600 günlük sigorta priminin yatmış olması gerekmektedir. Hizmet akdinin bittikten sonra 30 gün içerisinde ikametgah adresine bağlı en yakın İşkur merkezine giderek başvuruda bulunması gerekmektedir. Yapılan başvurular İşkur tarafından dikkatli bir şekilde incelenerek başvuran kişilere dönüt verilmektedir. Başvuruda bulunan kişinin her an işe girmek için hazırda olması gerekmektedir. İşsizlik maaşı için başvuruda bulunan insanlar işkur tarafından iş aramaya uygun olduğunun kaydını yaparak iş arama sürecini kolaylaştırmaktadır. İşe girdiğini belli olan kişinin ise hizmet dökümü incelendikten sonra işsizlik maaşı ödeneği anında kesilir.

İşsizlik ödeneği 2021 yılında ne kadar ?

asgari ücretin artış oranıyla birlikte işsizlik ödeneği %21,5 olarak artırılmıştır. Bu orana göre en düşük işsizlik maaşı 1420 TL olurken , en yüksek ödenek 2840 TL olmuştur. En düşük alınabilecek olan işsizlik maaşı brüt asgari ücretin %40 altında olmaz. En yüksek verilecek tutar ise brüt asgari ücretin %80’ini geçemez. Vergi olarak damga vergisi tutardan kesilmektedir ve bu şekilde son halini alır.

2021 yılında işsizlik ödeneği nasıl hesaplanır ?

İşsizlik ödeneği brüt maaş üzerinden hesaplanır. Çalışan kişilerin işsizlik ödeneğinin toplamı asgari ücretin %80’inden oluşur. Böylelikle en az 1420 TL ve en fazla 1840 TL olacak şekilde hesaplanmıştır.



Son Güncelleme: 14.03.2021 10:23
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Işsizlik MaaşıIşkur
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