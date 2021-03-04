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İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021

Tüm dünyada büyük bir sorun olan Covid-19 virüsü, ülkedeki birçok alanın aksamasına neden oldu. En büyük aksamalardan biri de esnaflarda gerçekleşmiştir. İşten çıkartılan işçiler, işsizlik maaşına başvurmaya başladılar. Peki, işsizlik maaşı almak için ne tür şartlar vardır? Haberin detaylarında.

04 Mart 2021 Perşembe 03:16
İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021
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İşsizlik Türkiye’nin önemli konularından biridir. İşsizlik oranı Covid-19 virüsü ile artmış, esnaflar dükkanları kapatmak zorunda kalmıştır. Bu noktada ise işsiz kalan insanlar, işsizlik maaşına başvurmaya başladılar. Ancak işsizlik maaşı almak için gerekli şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar doğrultusunda işçiler, istedikleri maaşları alabileceklerdir.

Yasada yer alan bir takım şartların olduğu, daha önce sigortalı bir yerde çalışan kişiler, yakın zamanda işsiz kalan insanlara bir süreliğine ödeme yapmaktadır. İşsizlik maaşı da tam olarak bu şekilde tanımlanabilir.

İşçilerin kendi hür iradeleri dışında, iş sahipleri tarafından işten çıkarılması sonucu verilen işsizlik maaşı, SGK tarafından ödenmektedir. Ancak herkes işsizlik maaşından yararlanamamaktadır.

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için insanlar öncelikle aşağıda sıralanan şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

-Kişi, herhangi bir kusur işlemeden, işveren tarafından işten çıkarılmışsa.

-İşten ayrılma tarihinden dört ay içerisinde sigorta primlerinin tamamen yatırılması.

-Üç yıl içerisinde iş sahibi tarafından 00 günlük sigorta priminin ödenmesi gerekmektedir.

-İşten çıkarıldıktan sonra 30 gün içerisinde İşkur’a veya elektronik ortamda işsizlik maaşı talebinde başvurulması gerekmektedir.

Yukarıda yazılan şartlara uyan kişiler işsizlik maaşından yararlanabilecek kişiler arasına girmektedir. Peki, işsizlik maaşı talebinde nasıl bulunabilir? Haberin detaylarında.

İşsizlik maaşınızı elektronik ortamda İşkur’dan yapabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden de bu talebinizi oluşturabilir ve sorgulatabilirsiniz.

E-devlet üzerinden işsizlik maaşı başvurusu için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu  linkini tıklamalısınız.

Bu işlemden sonra TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız İşkur’un resmi sitesinden de yapabilirsiniz. Bu durumda www.iskur.gov.tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

İşsizlik maaşı başvuru sırasında sizden bazı evraklar istenecektir. Bunlar;

-TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı.

-İşten ayrılış bildirgesi.

-İşsizlik maaşı başvuru dilekçesi.

-İşsizlik maaşı başvuru formu.

İşsizlik maaşına başvurduktan sonra başvurunuzun kabul edilip edilmediğini https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi bu link üzerinden öğrenebilirsiniz.

İşsizlik maaşı, asgari ücretlerle birlikte değişmektedir. Son dört ayda asgari ücretle çalışan işsizlere aylık 1.777 TL ödenirken, bu paranın 8.93 TL’si damga vergisi olarak kesilmektedir. Bu kesintiyle birlikte net olarak kişiler, 1.168. 27 TL para almaktadır.

3.500 TL brüt ile çalışan işsizlere net olarak 1.389.37 TL, son dört ay içerisinde 6.000 TL brüt ile çalışan ve işsiz kalan işçilere, net olarak 2.336 TL ödenmektedir. Dört aylık prim ele alındığında hesaplanan günlük brüt %40’tır. Aynı zamanda işsizlik maaşında damga vergisi dışında hiçbir vergi kesintisi yaşanmamaktadır. İşsizlik maaşına haczedilme gelmediği gibi bir başkası üzerine de alamıyor.

İşsizlik maaşının ne kadar süreceğini ise, işsizlik sigortasının kaç gün yatırılmasıyla alakalıdır. Bundan dolayı işten ayrılmadan önce;

-600 gün sigortalı çalışan ve işsizlik sigorta primleri ödenmiş kişilere 180 gün yani 6 ay,

-900 gün sigortalı çalışan ve işsizlik sigorta primleri ödenmiş kişilere 240 gün yani 8 ay,

-1080 gün sigortalı çalışan ve işsizlik sigorta primleri ödenmiş kişilere 300 gün yani 10 ay

işsizlik maaşı ödenmektedir.

İşsizlik maaşına başvuran ve kabul edilen kişiler, maaşları her ay PTT’ye yatırılmaktadır. Kişi PTT’ye giderek işsizlik maaşını alabilmektedir. İşsizlik maaşını sadece kişi kendisi alabilmektedir. Ailesinden herhangi biri bu maaşı alamaz.

İşsizlik sigortasına sahip olmak için iş sahibinin yapacağı çıkış kodu 23 kodudur. Genelde ise iş sahipleri işsizlik maaşı vermemek için 29 kodu kullanmaktadır. Her kişilerin kodu 29 ise işsizlik maaşı alamazlar.

İşsizlik maaşı ise İşkur’un kendisine sunduğu iş teklifini kabul etmemesi durumda kesilebilir. İşsizlik maaşının kesilme durumu şu şekilde sıralanmıştır;

-Kişi İşkur tarafından kendisine yakın ve eski işine benzer bir işi teklif etmişse ve kabul etmemişse.

-İşsizlik maaşı alındıktan sonra kayıt dışı bir yerde çalıştığı ortaya çıkarsa.

-Sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık maaşı aldığı ortaya çıkarsa.

-İşkur tarafından düzenlenen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine neden sunmadan katılmamışsa.

-İşkur’a ait eğitimlere kaydolduktan sonra derslere katılmamışsa.

İşsizlik ödeneği almak için belli başlı şartlar vardır. Bunlar şu şekilde ele alınmıştır.

-İkametgâh adresinin değiştirilmesi.

- Sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı alıyor olması.

-Yurtdışına çıkmak.

-Yeni bir iş bulunması.

-Mahkeme kararıyla işe geri dönmek.

Bu durumlarda kişiler, kesinlikle 15 gün içerisinde İşkur’a gitmeleri gerekmektedir. Kişilerin, bizzat bilgi vermeleri gerekmektedir. Eğer İşkur’a gidemeyecek durumdalar ise ALO170 numarasıyla İşkur’a ulaşabilirler.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 03:16
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