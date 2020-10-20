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İşsizlik fonu tarihin en büyük düşüşünü yaşıyor!

İşsizlik sigortası fonları, özellikle koronavirüs salgını nedeniyle birçok çalışana büyük faydalar sağladı. Fon kapsamında sadece salgın nedeniyle 9 ayda 27 milyar lira ödendi. Bir önceki yıl toplam harcama 36 milyar Türk lirası olmasına rağmen, 2020'de dokuz aylık dönemde harcama 51 milyar lirayı aştı. Bu rakamlara göre işsizlik fonu varlıkları 2016 seviyelerine geriledi.

20 Ekim 2020 Salı 10:03
İşsizlik fonu tarihin en büyük düşüşünü yaşıyor!
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Salgın İşsizlik Fonu Varlıklarını Düşürdü

Başta işsizlik olmak üzere tüm işçiler için geçerli olan işsizlik  fonu, koronavirüs salgını nedeniyle ağır kayıplar yaşıyor. Tüm çalışanlar maaş ikramiyelerini 1999 Yasası uyarınca kurulmuş bir fona öderler. Katkılar doğrudan çalışanların maaşlarından alınır. Sonuç olarak, İşveren sigorta primlerinin% 2'si, işveren sigorta primlerinin% 1'i kesilir ve devlet% 1 öder.

Bundan önce, fon, özellikle işsizlik yardımı alma açısından çok büyük getiriler elde etti. Ancak bugüne kadar katı testlerden geçmedi. 2001 krizinde yeni işsiz kalanlar fondan yararlanamıyor. Fonun ilk ödemesi 2002'de başladı. O zamandan beri 14 milyon kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu ve 8 milyon 130.000 kişi işsizlik yardımlarından yararlandı. Bu fon kapsamında, ücret garanti fonu ve diğer isimler altında birçok çalışana da ücret ödenmektedir. Ancak 2020'de başlayan koronavirüs salgını, fonun varlıklarını büyük ölçüde azalttı.

Fon Giderleri Artıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle, işsizlik sigortası fonları çok tasarruf kaybetti. Fon, bu tasarrufun çalışanlar için önemini özel bir dönemde gösteriyor ve şu anda koronavirüs için test ediliyor. İŞKUR'un Eylül ayında açıkladığı verilere göre, fon bu yılın dokuz ayında 51 milyar lira ödedi. Aynı dönem için toplam gelir 29 milyar liraydı. Geçen yıl bazında fonun son 12 ayda geliri 40,4 milyar TL, harcamaları ise 36,5 milyar TL oldu.


Bu rakamlara göre, dokuz aylık dönemde fon harcamaları 22 milyar lirayı aşarken, fonun toplam varlıkları 131 milyar lireden 109 lire önemli ölçüde düştü. Eylül ayı işsizlik ödeneği, kısa vadeli çalışma ödeneği, nakit ücret desteği ve nakit çıkışı Ekim ayında gerçekleşti ve bu ayın verileri Ekim ayında yansıtıldı. Dolayısıyla Ekim ayı başında fon karşılama oranının 2016 verisi olan 103 milyar liraya düştüğü görülmektedir. Giderler arttıkça fon gelirinin yıl sonuna kadar azalacağı ve virüsün ekonomik etkisinin devam edeceği belirtildi. Etkili olan, özellikle birçok işçiye ücretsiz izin verildiği için fonda biriken miktarın ödenmemesidir.

Kısa Çalışma Ödeneği Geriledi

İŞKUR verilerine göre, kısa süreli çalışma ödeneği sayısı da azaldı. Hepimizin bildiği gibi, harçlığın tadını Mart ayında almaya başlayın. İlk ayda sadece 96.000 kişi bu ödenekten yararlanmış olsa da bu sayı kısa sürede yaklaşık 3 milyona çıktı. Haziran ayında, standardizasyon adımlarıyla sayı 2 milyon 500.000'e düştü ve Temmuz ayında bu sayı 1 milyona düştü. Eylül ayında 1 milyon 24.000 kişi bu ödenekten yararlandı. Bu 9 ayda çalışanlara verilen toplam kısa çalışma ödeneği 20 milyar 362 TL oldu. Fon ayrıca ödenek alanların toplam 22 milyar lirası olan genel sağlık sigortası primlerini de kapsıyor.

 

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 10:03
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Anahtar Kelimeler:
İşsizlik FonuParaDevlet
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