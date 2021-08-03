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İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
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İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde işinden olan vatandaşların biraz daha rahatlayabilmeleri için devlet tarafından çift maaş desteği yapılabiliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

03 Ağustos 2021 Salı 00:56
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
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Türkiye'de işinden olan çalışanların 10 aya varan işsizlik maaşından yararlandığı bilinirken bu süreçte işbaşı eğitim programlarına katılım halinde ikinci bir ödemeden faydalanıyor. Bu durumda işinden olan vatandaşlara devlet çift maaş desteği  sağlamış oluyor. Alınan çifte maaş desteği ile birlikte vatandaşın eline aylık 2 bin 832 ile 4 bin 252 lira arasında bir maaş geçiyor.

İşinden işveren tarafından ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar işsizlik ödeneğinden faydalanabiliyor. İşsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 40'ı olarak hesaplanarak veriliyor. Sonuç olarak alınan işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçmemiş oluyor. Damga vergisinin kesilerek ödendiği işsizlik maaşları 2021 yılı için en düşük bin 420, en yüksek de 2 bin 840 lira olarak ödeniyor.

İşsiz kalan vatandaşla 10 aya varan ödenekten faydalanmalarının yanı sıra İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde ikinci bir ödemeye daha hak kazanmış oluyor. İşsizlik maaşının bağlanması sonrasında bu programlara katılan vatandaş günlük olarak 54,34 lira bir ödeme alıyor. Böylelikle aylık alacağı bedel 26 gün üzerinden bin 412 lirayı bulmuş oluyor. 

İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarının ise en fazla bilişim ve imalat sektörlerinde yer alan işyeri ve meslekler için 6 ay, diğer sektörler için de 3 aylık gibi bir süreyle uygulanabiliyor.


Son Güncelleme: 03.08.2021 00:56
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Işsizlik MaaşıIşbaşı ProgramlarıIşkurçift Maaş
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