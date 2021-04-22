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İşletmelere 100 bin TL destek kredisi! Kefil ve teminat yok..

Sıkıntı çeken işletmelere destek olmak isteyen Bankalar harekete geçti ve isteyene kefil ve teminat istemeden 100 bin liralık destek kredisi sunma çalışmalarına başladı. Geri ödemesi ile ilgili birçok kolaylık sunulacak olan desteğin daha önce doğal afet durumlarında KOBİ ve işletmeler için başlatılan acil destek kredisinin bir benzeri olarak değerlendiriliyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 14:23
İşletmelere 100 bin TL destek kredisi! Kefil ve teminat yok..
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle iş dallarında sıkıntı yaşayan işletmelere bankalardan 100 bin TL'ye varan kredi desteği geliyor. Kredi Garanti Fonu'nun çatısında organize edilecek olan destek kredisinden, kefil ve teminat gibi zorunluluklar istenmeden faydalanabileceği belirtilirken çok sayıda bankanın kolaylık sağlayan sisteme dahil olacağı da ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Hükümet'in başlattığı 'Acil Destek Kredisi Programı' kapsamında daha önce doğal afetler nedeniyle zarar uğrayan KOBİ ve işletmeler için sunulan acil destek kredisinin benzeri olan kredi paketi pandemi süreci nedeniyle yeniden uygulamaya alınacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ciro kaybı yaşayan işletmelere 100 bin TŞ tutarında kredi verilmesine ilişkin çalışmaların tamamlanarak tüketicilere söz konusu kredilerin ödemesiz uzun bir dönem ile birlikte uzun vadeli planlanarak verileceği belirtildi. 

Bankaların sunduğu destek kredileri 1 yıl geri ödemesiz ve 36 ay vadeli olarak planlanırken, kredi kullanacak olan kişilerde kefil ve teminat gibi zorunlulukların istenmeyeceği ve kredi desteğinin geniş kapsamlı olmasında dolayı da çok sayıda işletmenin bu kredi desteğinden faydalanabileceği ifade edildi. 




Son Güncelleme: 22.04.2021 14:23
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