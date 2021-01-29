İslam Memiş'ten gümüş açıklaması:

Geçtiğimiz yılda gümüş en değerli maden olmuştu. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş ise gümüş yatırımını her platformda öneriyordu. Bu önerilerde bulunan Gümüş, açıklamalarında bir gün herkesin gümüş almadığı için pişman olacağını söyledi. Sözlerini şu şekilde aktardı:

“Birgün herkes keşke bende gümüş alsaydım diyecek' sözünü tekrarladı. Memiş, 'Ancak 6 liradan olmayacak! 2,50 TL’den olmadığı gibi. 2. gümüş fırtınasına hazır olun...”

Yatırımcıların son zamanlarda altın ve dolardan beklentileri karşılık bulamadığı için farklı yatırım arayışlarına çıktılar. Bu arayışlar arasında ise en çok gümüş dikkat çekti. Bunun sebebi ise, geçtiğimiz sene gümüş büyük değer kazanmıştı. 2020 göstergelerine göre artış %47 civarında. Bu nedenden ötürü de altın ve para piyasaları uzmanı Memiş’de gümüş hakkındaki ısrarlara devam ediyor.

"Gümüş yatırımı yapmak isteyenlere ise Kapalıçarşı'dan fiziki olarak ister külçe halinde ister granür olarak gümüş alabilirler. Külçe gümüşlerin işçiliği var kilosun 200 TL gibi bu yüzden tavsiye etmiyorum. Granürde işçilik yok bu yüzden granür tavsiye ediyorum. Saklama koşulları altına kıyasla biraz daha zor olduğu için külçeye yöneliyorlar ama granür daha avantajlı oluyor.”

İslam Memiş sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

Memiş aynı zamanda kısa vadede al sat yapanlar için de uyarılarda bulundu. Sözlerinde Gümüşün aylarca sessiz kalıp iki haftada birçok getirisinin olabileceğini söyledi.