İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 23 Ekim 2020 Cuma

23 Ekim Cuma 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 23 Ekim 2020 Cuma tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 10:25
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 23 Ekim 2020 Cuma
Takip Et:

İŞKUR bilindiği üzere iş aramakta olan vatandaşlara en büyük yardımı yapan ve firmalara yönlendirerek iş bulmak isteyen vatandaşlara yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara yeni açıklamalar ile personel alım ilanları veren İŞKUR’dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalara göre İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı yapılacağı duyurulurken pek çok vatandaş merakını intenet üzerinden araştırma yaparak gidermeye çalıştı.  

KPSS şartı aramadan 50 bin personel alımı yapacağını açıklayan İŞKUR personel adaylarının alınacağı pozisyonlara kadar tüm bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. Alımlar hem özel sektör için hem de kamu kuruluşları için yapılacak. 

İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı yapılacak

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 50 bin 620 personel alımı yapılacağı belirtilirken bazı meslek grupları ön planda tutuldu. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.  

İŞKUR’un 50 bin personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

 

50 bin personel alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR açıklamalarında, 

  • Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi 

  • Temizlik Görevlisi: 1354 kişi 

  • Ön Muhasebeci: 1134 kişi 

  • Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi 

  • Makineci (Dikiş): 1068 kişi 

  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi 

  • Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi 

  • Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi 

  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi 

  • Kasiyer: 594 kişi 

  • Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi 

  • Garson (Servis Elemanı): 575 kişi 

  • Elektrikçi (Genel): 548 kişi 

  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi 

  • Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi 

  • Forklift Operatörü: 402 kişi 

  • Güvenlik Görevlisi: 373 kişi 


  • Aşçı: 366 kişi 

  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi 

  • CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi 

  • Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi 

  • Paketleme işçisi: 337 kişi 

  • Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi 

  • Pazarlamacı: 323 kişi 

  • Reyon Görevlisi: 320 kişi 

İŞKUR 50 bin personel alım şartları nelerdir?

 

50 bin personel alımlarını açıklaması sonrasında en dazla araştırılan kurumlardan bir tanesi olan İŞKUR aynı zamanda alınacak personeller için belirlenen alım şartlarını da açıkladı. Buna göre, 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

  • İŞKUR kayıtlı olmak 

  • En az ilköğretim mezunu olmak 

  • Kamu haklarından mahrum olmamak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili sertifika ve belge sahibi olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili tecrübe sahip olmak 

  • Başvuru yapılacak bölüm için belirlenen yaş aralığında olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili il ya da ilçede ikamet ediyor olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili özel başvuru şartlarına sahip olmak 

İŞKUR 50 bin personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adayların ilk olarak İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekmektedir. İŞKUR resmi intenet sitesinde her pozisyon için farklı başvuru formları hazırlanmıştır.  

Başvuru formları doldurulduktan sonra pozisyon ve kuruma yapılan başvurular özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ise işe uygun bulunan kişiler ile görüşme sağlanarak işe alımlar sağlanır. Birden fazla başvuru yapan adayların başvurularının alınmayacağı açıklanırken İŞKUR intenet sitesinde yaşanacak aksaklıklar için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.  

 

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 10:25
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!

Popüler Haberler

Şekerbank çiftçi kredi faiz oranları ve geri ödeme hesaplama 23 Ekim 2020 Cuma
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 23 Ekim 2020 Cuma
Evde bakım maaşı şartları 2020 yılı için nelerdir?
Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır?
E-devlet trafik cezam var mı? E devlete trafik cezası ne zaman düşer?
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Koltuk altı kararmasına ne iyi gelir? Koltuk altı kararması geçer mi?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum 2020
Ergenlik depresyonu nedir? Ergenlik depresyonunun belirtileri ve depresyonuna neden olabilecek durumlar
Rüyada nakış görmek nedir? Rüyada nakış görmenin anlamı, tabiri nedir?
Emanet dizisindeki Zuhal karakteri kimdir? Hilal Yıldız nereli, yaşı kaç?
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Alkollü araç kullanmanın cezası nedir? Alkollü araç kullanma trafik cezası ne kadardır, kaç paradır? Alkollü araç promil sınırı ve para cezası
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Yaralı Kalbim karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Devlet tarafından öğrencilere verilen burslar 2020
Günlük burç yorumları 24 Ekim 2020 Cumartesi 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?
Asgari ücretin 1/3'ne kadar ne demek? 2020
Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2020 Gelir vergisi oranları ve hesaplama yöntemleri
Emekli maaşını başka banka üzerinden alabilmek için ne yapmak gerekiyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.