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İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 2 Ekim 2020 Cuma

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 2 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 01:02
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 2 Ekim 2020 Cuma
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İŞKUR bilindiği üzere iş aramakta olan vatandaşlara en büyük yardımı yapan ve firmalara yönlendirerek iş bulmak isteyen vatandaşlara yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara yeni açıklamalar ile personel alım ilanları veren İŞKUR’dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalara göre İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı yapılacağı duyurulurken pek çok vatandaş merakını intenet üzerinden araştırma yaparak gidermeye çalıştı.  

KPSS şartı aramadan 50 bin personel alımı yapacağını açıklayan İŞKUR personel adaylarının alınacağı pozisyonlara kadar tüm bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. Alımlar hem özel sektör için hem de kamu kuruluşları için yapılacak. 

İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı yapılacak

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 50 bin 620 personel alımı yapılacağı belirtilirken bazı meslek grupları ön planda tutuldu. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.  

İŞKUR’un 50 bin personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

 

50 bin personel alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR açıklamalarında, 

  • Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi 

  • Temizlik Görevlisi: 1354 kişi 

  • Ön Muhasebeci: 1134 kişi 

  • Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi 

  • Makineci (Dikiş): 1068 kişi 

  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi 

  • Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi 

  • Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi 

  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi 

  • Kasiyer: 594 kişi 

  • Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi 

  • Garson (Servis Elemanı): 575 kişi 

  • Elektrikçi (Genel): 548 kişi 

  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi 

  • Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi 

  • Forklift Operatörü: 402 kişi 

  • Güvenlik Görevlisi: 373 kişi 


  • Aşçı: 366 kişi 

  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi 

  • CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi 

  • Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi 

  • Paketleme işçisi: 337 kişi 

  • Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi 

  • Pazarlamacı: 323 kişi 

  • Reyon Görevlisi: 320 kişi 

İŞKUR 50 bin personel alım şartları nelerdir?

 

50 bin personel alımlarını açıklaması sonrasında en dazla araştırılan kurumlardan bir tanesi olan İŞKUR aynı zamanda alınacak personeller için belirlenen alım şartlarını da açıkladı. Buna göre, 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

  • İŞKUR kayıtlı olmak 

  • En az ilköğretim mezunu olmak 

  • Kamu haklarından mahrum olmamak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili sertifika ve belge sahibi olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili tecrübe sahip olmak 

  • Başvuru yapılacak bölüm için belirlenen yaş aralığında olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili il ya da ilçede ikamet ediyor olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili özel başvuru şartlarına sahip olmak 

İŞKUR 50 bin personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adayların ilk olarak İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekmektedir. İŞKUR resmi intenet sitesinde her pozisyon için farklı başvuru formları hazırlanmıştır.  

Başvuru formları doldurulduktan sonra pozisyon ve kuruma yapılan başvurular özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ise işe uygun bulunan kişiler ile görüşme sağlanarak işe alımlar sağlanır. Birden fazla başvuru yapan adayların başvurularının alınmayacağı açıklanırken İŞKUR intenet sitesinde yaşanacak aksaklıklar için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.  

 

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 01:02
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