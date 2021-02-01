İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 1 Şubat 2021 Pazartesi

İŞKUR bilindiği üzere iş aramakta olan vatandaşlara en büyük yardımı yapan ve firmalara yönlendirerek iş bulmak isteyen vatandaşlara yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara yeni açıklamalar ile personel alım ilanları veren İŞKUR’dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalara göre 50 bin alım yapılacağı duyurulurken pek çok vatandaş merakını intenet üzerinden araştırma yaparak gidermeye çalıştı.

KPSS şartı aramadan 50 bin personel alımı yapacağını açıklayan İŞKUR personel adaylarının alınacağı pozisyonlara kadar tüm bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. Alımlar hem özel kuruluşlar için hem de kamu kuruluşları için yapılacak.

50 bin personel alımı yapılacak

Yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 50 bin 620 personel alımı yapılacağı belirtilirken bazı meslek grupları ön planda tutuldu. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.

İŞKUR’un 50 bin personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

50 bin çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR açıklamalarında,

Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi

Temizlik Görevlisi: 1354 kişi

Ön Muhasebeci: 1134 kişi

Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi

Makineci (Dikiş): 1068 kişi

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi

Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi

Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi

Kasiyer: 594 kişi

Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi

Garson (Servis Elemanı): 575 kişi

Elektrikçi (Genel): 548 kişi

Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi

Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi

Forklift Operatörü: 402 kişi

Güvenlik Görevlisi: 373 kişi

Güvenlik Görevlisi: 373 kişi Aşçı: 366 kişi

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi

CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi

Paketleme işçisi: 337 kişi

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi

Pazarlamacı: 323 kişi

Reyon Görevlisi: 320 kişi

Personel alım şartları nelerdir?

50 bin çalışan alımlarını açıklaması sonrasında en fazla araştırılan kurumlardan bir tanesi olan İŞKUR aynı zamanda alınacak personeller için belirlenen alım şartlarını da açıkladı. Buna göre,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR kayıtlı olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Başvuru yapılacak bölümle ilgili sertifika ve belge sahibi olmak

Belirli tecrübe sahip olmak

Belirlenen yaş aralığında olmak

Belirli il ya da ilçede ikamet ediyor olmak

Başvuru yapılacak bölümle ilgili özel başvuru şartlarına sahip olmak

İŞKUR 50 bin personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adayların ilk olarak İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekmektedir. İŞKUR resmi intenet sitesinde her pozisyon için farklı başvuru formları hazırlanmıştır.