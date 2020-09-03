İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!

İŞKUR yayınladığı iş ilanı ile birlikte son günlerin en merak edilen kurumlarından bir tanesi oldu. Yapılan açıklamalara ve iş ilanlarına bakıldığında devlet hastanelerinde çalışmak üzere en az ilkokul mezunu olan, KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak denildi. başvuruların İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden online olarak yapılabileceği belirtilirken aynı zamanda ikametgahın olduğu İŞKUR şubelerine gidilerek de başvuru yapılabilmektedir. Başvuru şartı sadece 14 yaşını doldurmuş olmaktır.

İŞKUR Kamu hastanelerine işçi alımı için ilan paylaştı

Hangi şehirlerde kadrolu işçi alımı yapılacak?

İŞKUR’un paylaştığı iş ilanında belirtilen iller,

Batman Üniversitesi,

Kırklareli Üniversitesi,

Düzce Üniversitesi.

Alım yapılacak kadrolar

Temizlik Görevlisi

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)

Sıvacı

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Sıhhi Tesisatçı

Güvenlik Görevlisi.

Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR iş ilanına başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar ise,