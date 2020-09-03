İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!

İŞKUR yayınladığı iş ilanı ile birlikte son günlerin en merak edilen kurumlarından bir tanesi oldu. Yapılan açıklamalara ve iş ilanlarına bakıldığında devlet hastanelerinde çalışmak üzere en az ilkokul mezunu olan, KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak denildi. başvuruların İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden online olarak yapılabileceği belirtilirken aynı zamanda ikametgahın olduğu İŞKUR şubelerine gidilerek de başvuru yapılabilmektedir. Başvuru şartı sadece 14 yaşını doldurmuş olmaktır.
İŞKUR Kamu hastanelerine işçi alımı için ilan paylaştı
Hangi şehirlerde kadrolu işçi alımı yapılacak?
İŞKUR’un paylaştığı iş ilanında belirtilen iller,
- Batman Üniversitesi,
- Kırklareli Üniversitesi,
- Düzce Üniversitesi.
Alım yapılacak kadrolar
- Temizlik Görevlisi
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
- Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
- Sıvacı
- İnşaat Boyacısı/Boyacı
- Sıhhi Tesisatçı
- Güvenlik Görevlisi.
Başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR iş ilanına başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar ise,
- Türk vatandaşı olmak.
- Kontenjan tablosunda ki özel şartları sağlıyor olmak.
- İlan tarihi sonrasında 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.
- Erkek adayların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması şartı.
- sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Kamu hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı , anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı , millî savunmaya karşı , Devlet sırlarına karşı ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaevinde olmamak.
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika ve belgelere sahip olmak.
- Açılan pozisyonlara özellikle temizlik ve güvenlik personeli olmak için başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir ruhsal ve fiziki olarak sağlık sorununun olmaması.
- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olarak belirlenmektedir, deneme süresi içinde başarısız olanların sözleşmeleri tazminatsız feshedilecektir.
- Ataması yapıldığı halde işe gitmeyenler, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atamalar yapılacaktır.
- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe yansıtmayan beyanda bulunduğu belirlenenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri belirlenen cezai işlem uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
- Tüm adaylar, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının tümü iptal edilecektir.
Son Güncelleme: 03.09.2020 20:29