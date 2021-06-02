İŞKUR maaş ödemeleri hesaplara ne zaman yatar 2021? İŞKUR ile işe girenlerin maaşı ne zaman hesaplara yatar?

İŞKUR’un eğitim programları kapsamında işe giren gençler, maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Maaşlar 3 ay ya da 6 ay boyunca İŞKUR tarafından yatırıldığı için, en çok araştırılan konulardan biri oldu. İŞKUR maaşlarının ne zaman hesaplara geçeceği merak ediliyor.

İŞKUR maaşları ne zaman verilecek?

İŞKUR tarafından işe giren gençlerin maaşları, hak ediş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde maaşlarını alabiliyorlar. Bu sebeple sürekli banka hesapları kontrol edilmelidir. İŞKUR işsizlik maaşı ve eğitim programı maaşı birbirinden farklıdır. İşsizlik maaşları her ay 5’inde PTT şubelerinden TC kimlik ile birlikte alınabilmektedir.

İŞKUR eğitim ücreti

Bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri ve mesleklerde maksimum 6, diğer sektörlerde ise maksimum 3 ay olarak uygulanan İşbaşı Eğitim Programı ya da İŞKUR Eğitim Programı gençlere büyük avantajlar sağlamaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi şimdiki zamanın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılım sağlayan 18-29 yaş aralığında bulunan gençler için bu programların süresi 9 ay olarak belirlenmiştir. Günde en az 5 en fazla ise 8 saat olarak, haftada 6 günü geçmeden haftalık 45 saat şeklinde planlanabilmektedir. İŞKUR, program zamanı boyunca katılımcı zaruri gideri, günlük 77,70 TL, öğrenciler 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL, ve kısa vadeli sigorta prim giderlerini karşılamaktadır. Geleceğin mesleği olarak belirlenen meslek programlarında kişilere 85 TL zaruri gider verilmektedir.