İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay verilir? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? Çalışma süresine göre işsizlik maaşı alma süreleri

Çalışma hayatında hiç istenmeyen olaylardan bir tanesi işten çıkarmadır. İş veren çalışanın iş sözleşmesini fesih edebilir işine son verebilir. Bu durumda çalışanlara işsizlik maaşı verilir. İşsizlik maaşı çalışırken bordronuzdan işsizlik maaşı kesintisi zaten yapılır. İşsizilik fonundan birikir. Bu fondan işsizlere maaş ödemesi yapılır ama belirli bir süre yapılır.

İşsizlik maaşı almadan önce ilk iş işe geri dönüş davası açmak olsun. Daha sonra işsizlik maaşı için bağlı bulunduğunuz İŞ KUR müdürlüğüne şahsen başvuru yapmanız gerekiyor. İŞ KUR sizlerden sgk prim dökümünüz isteyecektir. Bu prim sayısı önemlidir. Son üç yıl içerisinde çalışansanız en az altı yüz gün prim ödemesi yapılması gerekir. Altı yüz gün ödemeye altı ay maaş ödenir. Dokuz ay prim ödeyene sekiz ay maaş, 1080 gün prim ödeyene ise 10 ay işsizlik maaşı ödemesi yapılır.

İşsizlik maaşına başvurmanız için kimlşk fotokopisi, işten ayrılışı gösteren belge, işsizlik maaşına şahsen başvuru yaptığınızı göstereb dilekçe. Bu üç belge ile başvurunuzu ilgili iş kur müdürlüğüne yaptıktan sonra ilk maaşınız hesabınıza yatacaktır.

İşsizlik maaşı almak için taşınması gereken şartlar nelerdir?

şveren tarafından iş sözleşmesi feshedilerek işte çıkarılması, bu çıkarmada sizin kusurunuz bulunmamalı. İş veren bunu kanıtlayabilir.

İş sözleşmesinin feshinden sonra bir ay içerisinde en yakınbirimine şahsen başvuru yapmak

İş sözleşmesinin feshinden önce son üç yıl içinde olmak üzere en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemek

Hizmet akdinin sona ermesinden hemen önceki son 120 gün olmak üzere hizmet akdine tabi olarak çalışmak.

İşsizlik maaşı ya da işsizlik ödeneği her ayın beşinde banka hesabınıza yatar. Eğer ki hesabınızda yanlışlık varsa ya da hesabınız yoksa PTT şubelerinize adınıza yatar. Bu durumda gidip ayın beşinde herhangi bir PTT şubelerinden maaşınızı çekebilirsiniz. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maaş ödeme gününü değiştirebilir.

İşsizlik maaşı hiç çalışmayıp işi olmayana verilmez. Bir işte çalışan ve en az 600 gün prim ödeyen ve işsiz kalan çalışanlara işsizlik ödeneği verilir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlet olduğu için çalışanını bu gibi yasalarla koruma altına almıştır. Fakat genç nüfusun çok olması ve üniversite mezunu gençlerin günden güne artması meslek sahibi gençleri iş bulmakta bir hayli zorlamaktadır. TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye genelinde 15 ya da daha yukarı yaştakilerin işsizlik sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye ulaşmaktadır. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalış göstererek yüzde 12,9 seviyesine ulaşmıştır. Sanayisi her geçen gün gelişen ülkemizde iş alanları açılarak işsizlik oranlarında ciddi bir azalma bekelniyor ama şuan istenilen seviyelerde değildir.