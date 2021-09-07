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İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak

İŞKUR, geleceğin meslekleri iş eğitimi alacak herkese günde 115 TL’lik ödeme yapacağını açıkladı. Peki, İŞKUR geleceğin meslekleri ödemesi ne kadar sürecek, eğitimler nasıl alınır? İşte detaylar…

07 Eylül 2021 Salı 14:31
İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
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İŞKUR meslek öğrenen kişilere maddi destek ödemesi yapıyor. Geleceğin meslekleri eğitimine katılan kişilere günlük 115 TL ödeme yapılacak.

Meslek eğitimi alan kişilere İŞKUR’dan maddi destek

Meslek eğitimi alan kişilere İŞKUR maddi destek sağlayacak. Geleceğin meslekleri eğitimine katılan kişiler günlük 115 TL ödeme alabilecek. Ödeme öğrencilere 81,51 TL, işsizlik ödeneği alan kişilere 54,34 TL şeklinde yapılacak. Geleceğin meslekleri adıyla düzenlenen programlarda katılan kişilere günde 115 TL veriliyor.

Program 9 ay devam edecek

İşbaşı eğitim programları imalat ile bilişim sektörü alanındaki iş yerlerinde maksimum altı ay sürüyor. 18 ile 29 yaş arasındaki kişilerin katılarak kendilerini geliştirecekleri bulut bilişim, siber güvenlik, oyun geliştirme uzmanı ile kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanların programlarıysa maksimum dokuz ay sürecek.

Eğitimler haftanın maksimum altı günü ve haftalık 45 saat olarak devam edecek. Katılımcılar günlük 115 TL olarak ayda 2990 TL deme alacaklar. Aynı zamanda kişilerin sağlık primleri de yatırılacak.


Son Güncelleme: 07.09.2021 14:31
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