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İŞKUR evde paketleme işi başvuru nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu

İŞKUR pandemi sebebiyle evinde çalışmak zorunda olan kadınlara iş imkanı sağlıyor. İŞKUR’un ev hanımlarına sunduğu evde paketleme işine talepler artmaya devam ediyor. Peki evde paketleme işi nedir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar…

08 Nisan 2021 Perşembe 22:56
İŞKUR evde paketleme işi başvuru nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu
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İŞKUR maddi destek sağlamak, aynı zamanda ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla evde paketleme işini kadınlara sunuyor. Evde paketleme işine kadınlar tarafından oldukça ilgi duyuluyor.

Evde paketleme işinde; sabun, tel toka, kulak çubuğu, poşet katlama, nikah şekeri vb. işler bulunuyor. Bu projede faaliyet gösteren kadınların kısa sürede hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunacağı düşünülüyor.

Evde paketleme işine başvurular, İŞKUR’a bağlı kurumlar tarafından başlatılıyor. Bu işe başvurmak isteyen kadınların belirli aralıklarla iş başvurularını kontrol etmesi gerekiyor.

İş başvurusu

Evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınlar, bulundukları adrese en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırabiliyorlar. Kayıt yaptırmadan önce ise İŞKUR evde paketleme işi başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. 

Formu doldurduktan sonra ev hanımlarının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanlarınca kaydedilecektir. Daha sonra başvuruda bulunanlardan cep telefonu ve gerekli iletişim bilgileri alınarak bu belgeler sisteme kayıt olacaktır.

Sistem kaydı tamamlananlara uygun paketleme işi geldiğinde İŞKUR tarafından SMS mesajı gönderilecek ve gelen mesajla birlikte işi onaylayan kadınlar evde paketleme işine başlamış olacaktır.

El çabukluğu isteyen bu işlerde günde ortalama 4 saat çalışarak aylık 1300 tl ve üzeri gelir elde edilebilmektedir.

Başvuru için

: https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx


Son Güncelleme: 08.04.2021 22:56
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Anahtar Kelimeler:
IşkurPandemiEvde Paketleme Işi
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