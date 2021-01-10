İŞKUR engelli ve eski hükümlüler için hibe desteğine nasıl başvurulur?

İŞKUR’un verdiği bu hibe desteğinden yararlanmak için kişinin en az %40 oranında engelinin olması gerekiyor. Bu hibe verilme amacı engelli vatandaşların kendilerine ait işlerini kurmaları, geçimlerini sağlamalarıdır. Başvuru yapmak isteyen kişiler İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün aracılığı ile yapabilirler. Toplam 65 bin TL hibe desteği talep edilebilir.

İŞKUR tarafından verilen bu hibe desteği ile kişinin açacağı işletmenin kuruluşu için harcadığı giderler ve işletme giderleri karşılanır. Senede iki dönem verilen engelli hibe desteği 2021 yılında ilk dönemi Nisan ayı ve Haziran ayı arsında verilecektir. İkinci dönem ise Eylül ve Aralım ayı arsındadır.

Engelli hibe desteği neden veriliyor?

İŞKUR’un hibe desteği vermesindeki amaç,

Kişinin kendi işini kurması ve ekonomik anlamda özgür olabilmeleri,

Mesleki eğitim ve rehabilitasyon alanındaki faaliyetlere hakim olabilmeleri,

Yapacakları işe ve iş yerine uyum sağlayabilmeleri,

Engelli vatandaşın iş imkanını artırmak ve de işsizlik oranını en aza indirgemek,

Engelli vatandaşların hayatlarının her alanında daha rahat bir hayat sürebilmelerini amaçlıyorlar.

İŞKUR engelli hibe desteği verilen projeler

Engelli vatandaşların kendi işlerini kurmaları için yaptıkları projeler,

Eski hükümlü vatandaşlar işlerini kurmak amacı ile proje oluşturup destek isteyebilirler.

Engelli vatandaşların iş sahibi olmaları ve girdikleri bu işte iş ortamına ve üstlenecekleri görevi yerine getirmek için yapılan projeler,

Engelli vatandaşların istihdam konusunda sıkıntı yaşamamaları ve gereken mesleki eğitimleri alabilmeleri için hazırlanan projeler,

Korumalı iş yeri için projeler.

Yukarıdaki belirtilen projelere hibe desteği verilmektedir.

İŞKUR engelli hibe desteği alma şartları

Engelli hibe kredisi hakkı kazanmak için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar:

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kişinin en az %40 oranında engelli olması. Başka bir deyişle çalışma gücünün %40’ını kaybetmiş olması. Ve bu durumu sağlık raporu ile belgelemesi,

Emekli olmaması,

Başvuruyu yapan engelli vatandaşın kendi üzerine herhangi bir işletme bulunmaması. İş yapacağı sektörde vergi kaydı, terk mükellefi gibi durumlarının olmaması,

Başvuru yapan kişi ikamet ettiği ilin sınırları içerisinde işletme kurmalı,

Girişimcilik eğitimleri alınmalı ve girişimcilik sertifikası edinmeli,

Kişinin kuracağı iletme için gereken tüm izinleri, sertifikaları ve diplomaları alması

sağlanmalıdır.

Başvuruda istenilen belgeler

Hibe talep dilekçesi,

Başvuru formu. İŞKUR’un intenet sitesinden alınabilir.

Kişinin kuracağı iş ile ilgili mesleki eğitim gerektiren bir durum var ise bu eğitimin alındığını gösteren diploma,

Başvuran kişinin kimlik belgesi,

Girişimcilik sertifikası,

Kişinin işletmesine ait bütçe tablosu,

Engelli vatandaşların sağlık raporları. Verilecek raporda “aslı gibidir” ibaresi bulunmalı,

Vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet belgesi.

Başvuran kişinin ad-soyad-unvanı,

Kişinin yapacağı projenin adı ve konusu,

Projenin yapılacağı il ve ilçe,

Başvuran kişinin kişisel ve iletişim bilgileri,

İmza yetkisi olan kişinin iletişim bilgisi,

Başvuru formunda, başvuru sahibinin beyanı ibaresi bulunmaktadır. Bunu altına başvuran kişinin onaylaması gereken unsurların listelendiği bölüm vardır. BU bölüme ad, soyad, imza atılır.

Bütçe plan öneği doldurulur. Alınması gerekenlerin bilgileri, miktarları, birim tutarları, vergileri dahil olmak üzere toplam tutar bilgileri yazılmalıdır.

Engelliler için uygulamalı girişimcilik eğitimleri

Bunların yanı sıra başvuru formunda istenen bilgiler vardır. Bu bilgiler:

Engelli vatandaşların bu eğitimi uzaktan alabilme olanakları vardır. Bunun için gerkenler:

https://lms.kosgeb.gov.tr adresine girilmelidir.

Sayfa açılınca giriş kısmına tıklanmalıdır.

E-devlet ile giriş yapılmalıdır. E-devlet şifresine sahip değilseniz en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz.

Giriş yapıldıktan sonra eğitim sayfası açılır. Buradan geleneksel girişimcilik eğitim sayfası açılmalı.

Burada bulunan 10 tane video izlenmelidir. BU videolar eğitim videolarıdır.

Video izleme işlemi tamamlandıktan sonra açılan testler çözülmelidir. Bu işlemlerden sonra girişimcilik sertifikası oluşur.

Bu sertifikayı alabilmek için yukarıda belirtilen aşamalar tamamlanmalıdır. 32 saatlik ücretsiz eğitimin ardından ki bu eğitimde %80 devam zorunluluğu vardır, sertifika online olarak alınabilir. Başka kurumlardan alınan sertifika geçerli değildir.

Engelli hibe desteği başvuru yöntemleri

İŞKUR’a gidilerek başvurulabilir.

Hibe desteği almak isteyen kişi İŞKUR’a gereken belgeler ile gidere. Görevliden hibe desteği yardımı alacağını bildirerek yardım isteyebilir.

E-posta yolu ile yapılabilir.

Kişinin yaşadığı ildeki İŞKUR merkezlerinin posta adreslerini öğrenmesi gerekir. Gereken belgeler hazırlanır ve İŞKUR posta adresine gönderilir.

https://www.iskur.gov.tr intenet adresinden yapılabilir.

İŞKUR engelli hibe desteği miktarı

Destek için başvuranlara 65 bin TL kredi veriliyor. Ayrıntılar aşağıda yer alıyor:

Resmi işlemleri tamamlamış ve onay almış işletmelere, işletmenin kuruluşu için “kuruluş işlemleri desteği” adı altında 5 bin TL,

İşletmenin giderleri için maksimum 15 bin TL, (işletmenin giderleri belgelenmelidir. Belge belirlenen tutarın %60’lık kısmını aşmamalı) Bu destek 12 ay süre ile verilir.

Kuruluş desteği olarak 45 bin TL’ye kadar kredi verilmektedir. Bunun içinde makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi işletme faaliyetlerinin bulunduğu araçlar vardır.

Eski hükümlü vatandaştan istenilenler

İŞKUR’da eski hükümlü kaydı olmalı,

18 yaşını tamamlamış veya üzerinde olmalı,

Eski hükümlü olmalı,

Emekli olmamalı

Kişinin üzerine işletme olmamalı,

Kişi işyerini kuracağı il de ikamet etmeli,

Girişimcilik eğitim sertifikası olmalı,

Kişinin kuracağı iş ile ilgili aranan diploma, sertifika, izin belgesi gibi belgelere sahip olmalı,

Kişinin üzerine vasi tayini olmamalı,

Kişinin üzerine icra dosyası olmamalı.

Eski hükümlü vatandaşlara Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimi tarafından yapılan başvuru ardından bütçe imkanı kapsamında, kaynak edinilmesi uygun olan projelere destek verilecektir. Vergiler de dahil olmak üzere e-maksimum brüt asgari ücretin 15 katına kadar kuruluş desteği verilecektir.

Eski hükümlü vatandaşlara verilecek maliyet destekleri: