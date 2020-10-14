İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 14 Ekim 2020 Çarşamba İşkur personel alım başvuru şartları

Basın bülteninde göze çarpan İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! İşkur personel alım başvuru şartları ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak, İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! İşkur personel alım başvuru şartları hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 06:24
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 14 Ekim 2020 Çarşamba İşkur personel alım başvuru şartları
Takip Et:

İŞKUR bilindiği üzere iş aramakta olan vatandaşlara en büyük yardımı yapan ve firmalara yönlendirerek iş bulmak isteyen vatandaşlara yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara yeni açıklamalar ile personel alım ilanları veren İŞKUR’dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalara göre İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı yapılacağı duyurulurken pek çok vatandaş merakını intenet üzerinden araştırma yaparak gidermeye çalıştı.  

KPSS şartı aramadan 50 bin personel alımı yapacağını açıklayan İŞKUR personel adaylarının alınacağı pozisyonlara kadar tüm bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. Alımlar hem özel sektör için hem de kamu kuruluşları için yapılacak. 

İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı yapılacak

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 50 bin 620 personel alımı yapılacağı belirtilirken bazı meslek grupları ön planda tutuldu. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.  

İŞKUR’un 50 bin personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

 

50 bin personel alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR açıklamalarında, 

  • Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi 

  • Temizlik Görevlisi: 1354 kişi 

  • Ön Muhasebeci: 1134 kişi 

  • Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi 

  • Makineci (Dikiş): 1068 kişi 

  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi 

  • Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi 

  • Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi 

  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi 

  • Kasiyer: 594 kişi 

  • Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi 

  • Garson (Servis Elemanı): 575 kişi 

  • Elektrikçi (Genel): 548 kişi 

  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi 

  • Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi 

  • Forklift Operatörü: 402 kişi 

  • Güvenlik Görevlisi: 373 kişi 


  • Aşçı: 366 kişi 

  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi 

  • CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi 

  • Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi 

  • Paketleme işçisi: 337 kişi 

  • Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi 

  • Pazarlamacı: 323 kişi 

  • Reyon Görevlisi: 320 kişi 

İŞKUR 50 bin personel alım şartları nelerdir?

 

50 bin personel alımlarını açıklaması sonrasında en dazla araştırılan kurumlardan bir tanesi olan İŞKUR aynı zamanda alınacak personeller için belirlenen alım şartlarını da açıkladı. Buna göre, 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

  • İŞKUR kayıtlı olmak 

  • En az ilköğretim mezunu olmak 

  • Kamu haklarından mahrum olmamak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili sertifika ve belge sahibi olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili tecrübe sahip olmak 

  • Başvuru yapılacak bölüm için belirlenen yaş aralığında olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili il ya da ilçede ikamet ediyor olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili özel başvuru şartlarına sahip olmak 

İŞKUR 50 bin personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adayların ilk olarak İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekmektedir. İŞKUR resmi intenet sitesinde her pozisyon için farklı başvuru formları hazırlanmıştır.  

Başvuru formları doldurulduktan sonra pozisyon ve kuruma yapılan başvurular özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ise işe uygun bulunan kişiler ile görüşme sağlanarak işe alımlar sağlanır. Birden fazla başvuru yapan adayların başvurularının alınmayacağı açıklanırken İŞKUR intenet sitesinde yaşanacak aksaklıklar için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.  

 

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 06:24
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı
İngiltere'de pandemi nedeniyle yarım milyon kişi işsiz kaldı
İngiltere'de pandemi nedeniyle yarım milyon kişi işsiz kaldı
BİST'te en değerli 20 şirketi açıkladı! İlk sırada BİM yer alıyor
BİST'te en değerli 20 şirketi açıkladı! İlk sırada BİM yer alıyor
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor

Popüler Haberler

Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 14 Ekim 2020 Çarşamba İşkur personel alım başvuru şartları
Evde bakım maaşı almak için gerekli evraklar nelerdir? Evde bakım maaşı almanın şartları 2020
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
E devlet trafik cezası ödeme nasıl yapılır? e devlet trafik cezası borç sorgulama ve ödeme
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Koltuk altı kararması nasıl gider? Koltuk altı neden kararır?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Ekim 2020 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
Vakıfbank havale ve eft işlem güncel ücretleri
Benim Adım Melek bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
MHRS nedir? Alo 182'yi aramak ücretli mi?
WhatsApp Grup mesajları hakkındaki iddialara sondakika açıklaması
Otel konaklama terimlerinin anlamları nelerdir? Otel konaklama terimleri ve anlamları
DJ Maga kimdir? Magazin dünyasında gündem oldu! DJ Maga nereli?
PTT ihtiyaç kredisi özellikleri ve başvuru şartları
Asgari ücretin 1/3'ne kadar ne demek? 2020
Arıza Fatih karakteri kimdir? Gökay Müftüoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ev kadınları çalışmadan emekli olabilir mi? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2020
Engelli hakları nelerdir? 2020 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.