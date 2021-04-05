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İŞKUR 5 Nisan 2021 Pazartesi tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi

Gün geçmiyor ki İŞKUR tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 05.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 16:49
İŞKUR 5 Nisan 2021 Pazartesi tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
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İŞKUR bildiğimiz gibi iş arayan vatandaşlara en büyük yardımı yapan ve firmalara yönlendirerek iş bulmak isteyen vatandaşlara yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara yeni açıklamalar ile personel alım ilanları veren İŞKUR’dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 50 bin kişi alımı yapılacağı duyurulurdu. Bu haber üzerine pek çok vatandaş intenet üzerinden araştırma yapmaya başladı.  

KPSS şartı aramadan 50 bin personel alımı yapacağını açıklayan İŞKUR personel adaylarının alınacağı pozisyonlar da dahil olmak üzere tüm bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. Alımların hem özel kuruluşlar için hem de kamu kuruluşları için yapılacağı açıklandı. 

 50 bin personel alımı yapılacak

Yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 50 bin 620 personel alımı yapılacağı belirtti ancak  bazı meslek gruplarının ön planda tutulduğu ifade edildi. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.  
 

İŞKUR’un 50 bin personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

  

50 bin çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Salgın sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gelen İŞKUR açıklamalarında, 

  • Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi 

  • Temizlik Görevlisi: 1354 kişi 

  • Ön Muhasebeci: 1134 kişi 

  • Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi 

  • Makineci (Dikiş): 1068 kişi 

  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi 

  • Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi 

  • Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi 

  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi 

  • Kasiyer: 594 kişi 

  • Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi 

  • Garson (Servis Elemanı): 575 kişi 

  • Elektrikçi (Genel): 548 kişi 

  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi 

  • Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi 

  • Forklift Operatörü: 402 kişi 

  • Güvenlik Görevlisi: 373 kişi 

  • Aşçı: 366 kişi 

  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi 

  • CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi 

  • Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi 

  • Paketleme işçisi: 337 kişi 

  • Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi 

  • Pazarlamacı: 323 kişi 

  • Reyon Görevlisi: 320 kişi 

alınacağını açıkladı.

 Personel alım şartları nelerdir?


 

50 bin çalışan alımları açıklandıktan sonra en fazla araştırılan kurumlardan biri olan İŞKUR aynı zamanda alınacak personeller için belirlenen alım şartlarını da açıkladı. Açıklamaya  göre, 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • İŞKUR kayıtlı olmak,

  • En az ilköğretim mezunu olmak,

  • Kamu haklarından mahrum olmamak, 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili sertifika ve belge sahibi olmak, 

  • Belirli  tecrübe sahip olmak, 

  •  Belirlenen yaş aralığında olmak, 

  • Belirli il ya da ilçede ikamet ediyor olmak, 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili özel başvuru şartlarına sahip olmak gibi şartları bulunmaktadır. 

  • İŞKUR 50 bin personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR'un resmi intenet sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekmektedir. İŞKUR, resmi intenet sitesinde her pozisyon için farklı başvuru formları hazırlamıştır.  

Başvuru formları doldurulduktan sonra pozisyon ve kuruma yapılan başvurular özel  ve kamu kuruluşları tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ise işe uygun bulunan kişiler ile görüşme sağlanarak işe alımlar yapılır. Birden fazla başvuru yapan adayların başvurularının alınmayacağı açıklamasında bulunuldu. İŞKUR intenet sitesinde yaşanacak aksaklıklar için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.  

Kamuda 100.000 Staj Projesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen “Kamuda 100.000 Staj” projesi için  Öğrenciler başvurularını https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerdir.

 



Son Güncelleme: 05.04.2021 16:49
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