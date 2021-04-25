İŞKUR 25 Nisan 2021 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi

İŞKUR bildiğimiz gibi iş arayan vatandaşlara en büyük yardımı yapan ve firmalara yönlendirerek iş bulmak isteyen vatandaşlara yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara yeni açıklamalar ile personel alım ilanları veren İŞKUR’dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 50 bin kişi alımı yapılacağı duyurulurdu. Bu haber üzerine pek çok vatandaş intenet üzerinden araştırma yapmaya başladı.

KPSS şartı aramadan 50 bin personel alımı yapacağını açıklayan İŞKUR personel adaylarının alınacağı pozisyonlar da dahil olmak üzere tüm bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. Alımların hem özel kuruluşlar için hem de kamu kuruluşları için yapılacağı açıklandı. 50 bin personel alımı yapılacak

Yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 50 bin 620 personel alımı yapılacağı belirtti ancak bazı meslek gruplarının ön planda tutulduğu ifade edildi. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.

İŞKUR’un 50 bin personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

50 bin çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Salgın sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gelen İŞKUR açıklamalarında,

Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi

Temizlik Görevlisi: 1354 kişi

Ön Muhasebeci: 1134 kişi

Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi

Makineci (Dikiş): 1068 kişi

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi

Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi

Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi

Kasiyer: 594 kişi

Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi

Garson (Servis Elemanı): 575 kişi

Elektrikçi (Genel): 548 kişi

Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi

Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi

Forklift Operatörü: 402 kişi

Güvenlik Görevlisi: 373 kişi

Aşçı: 366 kişi

Aşçı: 366 kişi Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi

CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi

Paketleme işçisi: 337 kişi

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi

Pazarlamacı: 323 kişi

Reyon Görevlisi: 320 kişi alınacağını açıkladı. Personel alım şartları nelerdir?





50 bin çalışan alımları açıklandıktan sonra en fazla araştırılan kurumlardan biri olan İŞKUR aynı zamanda alınacak personeller için belirlenen alım şartlarını da açıkladı. Açıklamaya göre,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR kayıtlı olmak,

En az ilköğretim mezunu olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Başvuru yapılacak bölümle ilgili sertifika ve belge sahibi olmak,

Belirli tecrübe sahip olmak,

Belirlenen yaş aralığında olmak,

Belirli il ya da ilçede ikamet ediyor olmak,

Başvuru yapılacak bölümle ilgili özel başvuru şartlarına sahip olmak gibi şartları bulunmaktadır.

İŞKUR 50 bin personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR'un resmi intenet sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekmektedir. İŞKUR, resmi intenet sitesinde her pozisyon için farklı başvuru formları hazırlamıştır.

Başvuru formları doldurulduktan sonra pozisyon ve kuruma yapılan başvurular özel ve kamu kuruluşları tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ise işe uygun bulunan kişiler ile görüşme sağlanarak işe alımlar yapılır. Birden fazla başvuru yapan adayların başvurularının alınmayacağı açıklamasında bulunuldu. İŞKUR intenet sitesinde yaşanacak aksaklıklar için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.