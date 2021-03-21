İstanbul
hafif yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

İŞKUR 21 Mart 2021 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi

İŞKUR tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 21 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 16:48
İŞKUR 21 Mart 2021 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Takip Et:

İŞKUR bildiğimiz gibi iş arayan vatandaşlara en büyük yardımı yapan ve firmalara yönlendirerek iş bulmak isteyen vatandaşlara yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara yeni açıklamalar ile personel alım ilanları veren İŞKUR’dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 50 bin kişi alımı yapılacağı duyurulurdu. Bu haber üzerine pek çok vatandaş intenet üzerinden araştırma yapmaya başladı.  

KPSS şartı aramadan 50 bin personel alımı yapacağını açıklayan İŞKUR personel adaylarının alınacağı pozisyonlar da dahil olmak üzere tüm bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. Alımların hem özel kuruluşlar için hem de kamu kuruluşları için yapılacağı açıklandı. 

 50 bin personel alımı yapılacak

Yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 50 bin 620 personel alımı yapılacağı belirtti ancak  bazı meslek gruplarının ön planda tutulduğu ifade edildi. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.  
 

İŞKUR’un 50 bin personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

  VGM personel alımı 2021: VGM KPSS şartsız 23 temizlik personeli, KPSS şartlı 81 güvenlik görevlisi alımı

50 bin çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Salgın sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gelen İŞKUR açıklamalarında, 

  • Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi 

  • Temizlik Görevlisi: 1354 kişi 

  • Ön Muhasebeci: 1134 kişi 

  • Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi 

  • Makineci (Dikiş): 1068 kişi 

  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi 

  • Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi 

  • Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi 

  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi 

  • Kasiyer: 594 kişi 

  • Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi 

  • Garson (Servis Elemanı): 575 kişi 

  • Elektrikçi (Genel): 548 kişi 

  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi 

  • Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi 

  • Forklift Operatörü: 402 kişi 

  • Güvenlik Görevlisi: 373 kişi 

  • Aşçı: 366 kişi 

  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi 

  • CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi 

  • Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi 

  • Paketleme işçisi: 337 kişi 

  • Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi 

  • Pazarlamacı: 323 kişi 

  • Reyon Görevlisi: 320 kişi 

alınacağını açıkladı.

 Personel alım şartları nelerdir?


 

50 bin çalışan alımları açıklandıktan sonra en fazla araştırılan kurumlardan biri olan İŞKUR aynı zamanda alınacak personeller için belirlenen alım şartlarını da açıkladı. Açıklamaya  göre, 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • İŞKUR kayıtlı olmak,

  • En az ilköğretim mezunu olmak,

  • Kamu haklarından mahrum olmamak, 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili sertifika ve belge sahibi olmak, 

  • Belirli  tecrübe sahip olmak, 

  •  Belirlenen yaş aralığında olmak, 

  • Belirli il ya da ilçede ikamet ediyor olmak, 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili özel başvuru şartlarına sahip olmak gibi şartları bulunmaktadır. 

  • İŞKUR 50 bin personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR'un resmi intenet sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekmektedir. İŞKUR, resmi intenet sitesinde her pozisyon için farklı başvuru formları hazırlamıştır.  

Başvuru formları doldurulduktan sonra pozisyon ve kuruma yapılan başvurular özel  ve kamu kuruluşları tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ise işe uygun bulunan kişiler ile görüşme sağlanarak işe alımlar yapılır. Birden fazla başvuru yapan adayların başvurularının alınmayacağı açıklamasında bulunuldu. İŞKUR intenet sitesinde yaşanacak aksaklıklar için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.  

Kamuda 100.000 Staj Projesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen “Kamuda 100.000 Staj” projesi için  Öğrenciler başvurularını https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerdir.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 16:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 Mart Pazar 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
21 Mart Pazar 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Kripto paralarda son durum ne? 21 Mart 2021 Pazar BTC ve güncel kripto para fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 21 Mart 2021 Pazar BTC ve güncel kripto para fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 21 Mart 2021 Pazar 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 21 Mart 2021 Pazar 1 BTC kaç tl oldu?
Bitfinex hangi altcoinleri listeden çıkarıyor?
Bitfinex hangi altcoinleri listeden çıkarıyor?
Kripto paralarda son durum ne? 20 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto para fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 20 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto para fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 20 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 20 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?

Popüler Haberler

İŞKUR 21 Mart 2021 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart Ekinoksunda neler olur?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
Reyting sonuçları 21 Mart 2021 Pazar! Teşkilat, Arıza, Survivor, Hercai ve Kefaret dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 21 Mart Cumartesi bugünkü gazete manşetleri oku
Savaşçı dizisi yeni sezon neden başlamıyor?
Beşiktaş-Fenerbahçe ceza sınırında olan ve sakat olan futbolcular - BJK FB derbi maçı sakatlık durumları
Gece bebeğin tırnakları kesilir mi? Gece tırnak kesmek batıl inanç mı?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Naz Eyüboğlu nereli, yaşı kaç?
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında?
SGK özel hastanelerdeki fizik tedavi masraflarını karşılar mı? 2021 SGK ile anlaşmalı hastaneler
Whatsapp çevrimiçi kapatma yapılabilir mi? Whatsapp çevirim içi gizleme işlemleri
Survivor 2021 49. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Seni Çok Bekledim dizisindeki Umut karakteri kimdir?
Zabıta nasıl olunur? 2021 yılı zabıta olma şartları
Uyanış Büyük Selçuklu 22 Mart 2021 Salı neden yok? UBS yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Kanal D spikeri Oytun Erbaş kimdir? Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş hayatı, biyografisi, kariyeri, yaşı
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Fox TV Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi yeni bölüm bugün var mı yok mu?
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? EXXEN Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.