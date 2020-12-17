İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ebru Şahin'in Cedi Osman'a 'aşk haykırışı' gündem oldu
Ebru Şahin'in Cedi Osman'a 'aşk...
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona uğrayan koronavirüs..
Son Dakika
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona...

İşkur 17 Aralık 2020 Perşembe güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen İşkur güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 17.12.2020 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 12:23
İşkur 17 Aralık 2020 Perşembe güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Takip Et:

İŞKUR bilindiği üzere iş aramakta olan vatandaşlara en büyük yardımı yapan ve firmalara yönlendirerek iş bulmak isteyen vatandaşlara yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara yeni açıklamalar ile personel alım ilanları veren İŞKUR’dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalara göre İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı yapılacağı duyurulurken pek çok vatandaş merakını intenet üzerinden araştırma yaparak gidermeye çalıştı.  

 

KPSS şartı aramadan 50 bin personel alımı yapacağını açıklayan İŞKUR personel adaylarının alınacağı pozisyonlara kadar tüm bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. Alımlar hem özel sektör için hem de kamu kuruluşları için yapılacak. 

 

İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı yapılacak

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 50 bin 620 personel alımı yapılacağı belirtilirken bazı meslek grupları ön planda tutuldu. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.  

 

İŞKUR’un 50 bin personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

 

50 bin personel alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR açıklamalarında, 

  • Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi 

  • Temizlik Görevlisi: 1354 kişi 

  • Ön Muhasebeci: 1134 kişi 

  • Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi 

  • Makineci (Dikiş): 1068 kişi 

  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi 

  • Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi 

  • Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi 

  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi 

  • Kasiyer: 594 kişi 

  • Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi 

  • Garson (Servis Elemanı): 575 kişi 

  • Elektrikçi (Genel): 548 kişi 

  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi 

  • Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi 

  • Forklift Operatörü: 402 kişi 

  • Güvenlik Görevlisi: 373 kişi 

  • Aşçı: 366 kişi 

  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi 

  • CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi 

  • Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi 

  • Paketleme işçisi: 337 kişi 

  • Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi 

  • Pazarlamacı: 323 kişi 

  • Reyon Görevlisi: 320 kişi 

 

İŞKUR 50 bin personel alım şartları nelerdir?

 

50 bin personel alımlarını açıklaması sonrasında en dazla araştırılan kurumlardan bir tanesi olan İŞKUR aynı zamanda alınacak personeller için belirlenen alım şartlarını da açıkladı. Buna göre, 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

  • İŞKUR kayıtlı olmak 

  • En az ilköğretim mezunu olmak 

  • Kamu haklarından mahrum olmamak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili sertifika ve belge sahibi olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili tecrübe sahip olmak 

  • Başvuru yapılacak bölüm için belirlenen yaş aralığında olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili il ya da ilçede ikamet ediyor olmak 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili özel başvuru şartlarına sahip olmak 

 

İŞKUR 50 bin personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adayların ilk olarak İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekmektedir. İŞKUR resmi intenet sitesinde her pozisyon için farklı başvuru formları hazırlanmıştır.  

Başvuru formları doldurulduktan sonra pozisyon ve kuruma yapılan başvurular özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ise işe uygun bulunan kişiler ile görüşme sağlanarak işe alımlar sağlanır. Birden fazla başvuru yapan adayların başvurularının alınmayacağı açıklanırken İŞKUR intenet sitesinde yaşanacak aksaklıklar için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.  

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 12:23
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçinin Kredi borçları ertelenecek mi? TBMM’ye erteleme teklifi sunuldu!
Çiftçinin Kredi borçları ertelenecek mi? TBMM’ye erteleme teklifi sunuldu!
Bitcoin ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı
Bitcoin ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı
Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!
Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi? Piyasanın son durumu
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi? Piyasanın son durumu
Esnaflara müjde! Esnaflara ödenecek olacak doğrudan destek ve kira yardımı nedir ve şartları nelerdir?
Esnaflara müjde! Esnaflara ödenecek olacak doğrudan destek ve kira yardımı nedir ve şartları nelerdir?
Milyonların gözü bu toplantıda! 2021 Asgari ücret zammı netleşiyor mu? Ne kadar olacak?
Milyonların gözü bu toplantıda! 2021 Asgari ücret zammı netleşiyor mu? Ne kadar olacak?

Popüler Haberler

Gömlek nasıl ütülenmeli? hızlı ütü yapmanın püf noktaları
Şekerbank tarımsal faiz oranları Aralık 2020
Vakıfbank’tan 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
İşkur 17 Aralık 2020 Perşembe güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Evde bakım maaşı almak için kişi başına düşen gelir ne kadar olmalı? 2020
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2020
Süper emeklilikten kimler yararlanabilir, şartları neler? 2020 Süper emeklilik yasası kimleri kapsıyor?
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Aralık 2020 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Evde cilt bakımı için doğal maskeler ve tarifleri 2020
Enis Arıkan, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak geliyor!
ÖGG 82. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarihler belli oldu mu?
Şahmeran dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
16 Mayıs 2019 Perşembe Reyting Sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Fatih Portakal Yarışında Kim Lider Oldu?
Benim Tatlı Yalanım dizisinde çalan Minare Taştan Kubbe Kurşun şarkısı videosu ve sözleri
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Güz Masalı hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Tekrar bölümleri saat kaçta?
Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar hangileridir? Malulen emekli gün sayısı 2020
Fazlası Zarar sunucusu? Ezgi Sertel kimdir, nereli yaşı kaç?
Zatürre aşısı koronadan korur mu?
Polonya'da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Polonya asgari ücret fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.