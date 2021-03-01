İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

İşkur 1 Mart 2021 Pazartesi güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak

İşkur güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 01.03.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 16:46
İşkur 1 Mart 2021 Pazartesi güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Takip Et:

İŞKUR bildiğimiz gibi iş arayan vatandaşlara en büyük yardımı yapan ve firmalara yönlendirerek iş bulmak isteyen vatandaşlara yardım eden bir devlet kurumudur. Ara ara yeni açıklamalar ile personel alım ilanları veren İŞKUR’dan yeni açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 50 bin kişi alımı yapılacağı duyurulurdu. Bu haber üzerine pek çok vatandaş intenet üzerinden araştırma yapmaya başladı.  

 

KPSS şartı aramadan 50 bin personel alımı yapacağını açıklayan İŞKUR personel adaylarının alınacağı pozisyonlar da dahil olmak üzere tüm bilgileri vatandaşlar ile paylaştı. Alımların hem özel kuruluşlar için hem de kamu kuruluşları için yapılacağı açıklandı. 

 

 50 bin personel alımı yapılacak

Yapılan açıklamada özel sektör ve kamu kuruluşları için 50 bin 620 personel alımı yapılacağı belirtti ancak  bazı meslek gruplarının ön planda tutulduğu ifade edildi. Şartları taşıyan adaylar diledikleri takdirde başvuru formunu doldurarak işe başlayabilecekler.  

 

İŞKUR’un 50 bin personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

 

50 bin çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Salgın sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gelen İŞKUR açıklamalarında, 

  • Beden İşçisi (Genel): 8798 kişi 

  • Temizlik Görevlisi: 1354 kişi 

  • Ön Muhasebeci: 1134 kişi 

  • Satış Danışmanı ve Uzmanı: 1080 kişi 

  • Makineci (Dikiş): 1068 kişi 

  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı: 940 kişi 

  • Şoför-Yük Taşıma: 704 kişi 

  • Konfeksiyon İşçisi: 646 kişi 

  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 638 kişi 

  • Kasiyer: 594 kişi 

  • Dokuma Konfeksiyon Makineci: 575 kişi 

  • Garson (Servis Elemanı): 575 kişi 

  • Elektrikçi (Genel): 548 kişi 

  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı: 540 kişi 

  • Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanı, Ambar ve Depo Görevlisi: 480 kişi 

  • Forklift Operatörü: 402 kişi 

  • Güvenlik Görevlisi: 373 kişi 

  • Aşçı: 366 kişi 

  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik): 355 kişi 

  • CNC Tona Tezgahı Operatörü: 345 kişi 

  • Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle):339 kişi 

  • Paketleme işçisi: 337 kişi 

  • Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): 325 kişi 

  • Pazarlamacı: 323 kişi 

  • Reyon Görevlisi: 320 kişi 

alınacağını açıkladı.

 

 Personel alım şartları nelerdir?

 

50 bin çalışan alımları açıklandıktan sonra en fazla araştırılan kurumlardan biri olan İŞKUR aynı zamanda alınacak personeller için belirlenen alım şartlarını da açıkladı. Açıklamaya  göre, 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • İŞKUR kayıtlı olmak,

  • En az ilköğretim mezunu olmak,

  • Kamu haklarından mahrum olmamak, 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili sertifika ve belge sahibi olmak, 

  • Belirli  tecrübe sahip olmak, 

  •  Belirlenen yaş aralığında olmak, 

  • Belirli il ya da ilçede ikamet ediyor olmak, 

  • Başvuru yapılacak bölümle ilgili özel başvuru şartlarına sahip olmak gibi şartları bulunmaktadır. 

 

İŞKUR 50 bin personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR'un resmi intenet sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekmektedir. İŞKUR, resmi intenet sitesinde her pozisyon için farklı başvuru formları hazırlamıştır.  

Başvuru formları doldurulduktan sonra pozisyon ve kuruma yapılan başvurular özel  ve kamu kuruluşları tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ise işe uygun bulunan kişiler ile görüşme sağlanarak işe alımlar yapılır. Birden fazla başvuru yapan adayların başvurularının alınmayacağı açıklamasında bulunuldu. İŞKUR intenet sitesinde yaşanacak aksaklıklar için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.  

Kamuda 100.000 Staj Projesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen “Kamuda 100.000 Staj” projesi için 

öğrenci başvuruları 22 Şubat 2021 

tarihinde başlayacaktır. Öğrenciler başvurularını https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerdir.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 16:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 il il trafik sigortası ne kadar, nasıl sorgulanır? 2021 trafik sigortası kılavuzu
2021 il il trafik sigortası ne kadar, nasıl sorgulanır? 2021 trafik sigortası kılavuzu
2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?
2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
Çiftçiye yapılan mazot ve gübre destek ödemeleri başladı! 2021 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
Çiftçiye yapılan mazot ve gübre destek ödemeleri başladı! 2021 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları
2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları
2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?
2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?

Popüler Haberler

İşkur 1 Mart 2021 Pazartesi güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
TRT 1 Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
2021 Mart KYK ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hangi tarihlerde hesaplara yatar?
Öğrenciye kolay kredi veren bankalar ve banka öğrenci kredisi şartları
Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
4A - 4B - 4C SGK emeklilik tarihi sorgulama, prim gün sayısı kaç? SGK emekli sandığından nasıl emekli olunur?
BİM ürünlerinden Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Gönül Dağı dizisi yeni bölümler yayınlanacak mı? Koronavirüs diziyi tehlikeye soktu!
Güvercin dizisi neden final yapıyor?
Kamu bankaları artan enflasyon nedeni ile kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti!
Kredi kartı asgari ödeme tutarı ne kadar oldu? BBDK'dan kredi kartı asgari ödeme tutarına düzenleme
2020 Fiat Egea fiyatı ne kadar teknik özellikleri nedir? Fiat Egea 2020 fiyat listesi ve araç teknik özellikleri
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Sgk şahıs ödemeleri sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 sgk şahıs ödemeleri nereden alınır?
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 1 Mart 2021 Pazartesi canlı maç saatleri
İsimden ücretsiz numara nasıl bulunur? İsimden numara sorgulama uygulamaları ve yöntemleri
İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.