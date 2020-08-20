İşçilerin 2020 Yılı 3. Taksit ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak

İlave Tediye Ödemeleri Bugün Yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ülkemizdeki milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren müjdeli haberi duyurdu. Yapılan duyuruda işçilerin 2020 yılı 3. taksit tediye ödemeleri bugün yapılacak. Tediye ödemeleri yıl içerisinde 4 ayrı taksit şeklinde işçilerin hesabına yatırılıyor. Tediye ödemelerinin son taksiti ise 14 Aralık 2020 tarihinde kamu işçilerinin hesabına yatırılacak. Bakan Selçuk, işçilerimizin kurumlarımızın can damarı olduğunu ve kalkınmamızda büyük emekleri olan emekçi kardeşlerimizin her daim yanında olduklarını ifade etti.
Son Güncelleme: 20.08.2020 15:50