İşçilerin 2020 Yılı 3. Taksit ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak

İlave Tediye Ödemeleri Bugün Yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ülkemizdeki milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren müjdeli haberi duyurdu. Yapılan duyuruda işçilerin 2020 yılı 3. taksit tediye ödemeleri bugün yapılacak. Kamu işçilerinin merakla beklediği açıklamada tediye ödemeleri bugün yapılıyor. Bilindiği üzere tediye ödemeler yıl içerisinde 4 ayrı taksit şeklinde hesaplara yatırılmaktadır. Tediye ödemelerinin 4. Ödemeleri yani son ödemesi 14 Aralık 2020 tarihinde kamu işçilerinin hesaplarına yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ülkemizdeki milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren müjdeli haberi duyurdu. Yapılan duyuruda işçilerin 2020 yılı 3. taksit tediye ödemeleri bugün yapılacak. Tediye ödemeleri yıl içerisinde 4 ayrı taksit şeklinde işçilerin hesabına yatırılıyor. Tediye ödemelerinin son taksiti ise 14 Aralık 2020 tarihinde kamu işçilerinin hesabına yatırılacak. Bakan Selçuk, işçilerimizin kurumlarımızın can damarı olduğunu ve kalkınmamızda büyük emekleri olan emekçi kardeşlerimizin her daim yanında olduklarını ifade etti.