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İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı

1 Temmuz 2020 itibariyle işyeri kiralarında yeni dönem başlayacak. Kira sözleşmesinde uygulanacak yeni maddeler ortaya çıktı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:27
İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı
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1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tacir ile tüzel kişi olan işyeri kiracıları ve kiralayan arasındaki kira bedel artışları tespit edilirken, Türk Borçlar Kanunu 344. madde hükümlerinde uygulama olanağı bulunduğundan, yeni kira dönemlerinde kiralayanların kira artış oranları tüketici fiyat endeksi ortalaması oranını geçmeyecek.

Sözleşme esnasında istenen depozito bedeli en fazla 3 aylık kira bedeli olabilecek ve söz konusu bedel tarafların bankada açacağı ortak vadeli hesapta saklanacak. Taraflar ortak hesaptaki depozito bedelini habersiz olmaları durumunda çekemeyecekler.

Kiralanan işyerini kiralayan yazılı rızasıyla devreden kiracı sözleşme bitimine dek azami 2 yıl süreyle devralmış olan yeni kiracı ile müteselsilen sorumlu kabul edilecek.

İşyeri kira sözleşmelerinde ertelenen maddeler belli oldu


Taraflar yenilenen kira döneminde uygulanacak kira bedeline dair anlaşmalar geçtiğimiz yıl kira yılında tüketici fiyat endeksinde 12 aylık ortalamalarda değişim oranını geçmemek kaydıyla geçerli olmaktadır. Söz konusu kural bir yıldan daha uzun süren kira sözleşmelerinde uygulanmaktadır.

Taraflar söz konusu konuda anlaşma yapmamışsa kira bedeli geçtiğimiz kira yılı tüketici fiyat endeksinde 12 aylık ortalamalardaki değişim oranını geçmemek şartıyla hakim, kiralanan durumu göz önünde alıp hakkaniyete göre tespit edilir.

1 Temmuz 2020’den itibaren işyeri kira sözleşmesinde yeni dönem başlayacak

Kiracıları tacir ya da tüzel kişi olan işyeri kiracılarıyla kiraya veren mal sahipleri içerisinde kira bedel artışları tespit edilirken, yeni kira döneminde mal sahipleri TÜFE oranından daha yüksek artış yapamayacak.

Kiralayanların yüksek oranda artış talebi veya sözleşmede TÜFE oranını aşacak tutarlarda anlaşma hükmü olması durumunda yeni kira dönemi başlangıcından en az 15 gün önce kira tespit davası açılması, kira artış bedelinin TÜFE oranlarına uyarlanması bakımından önem taşımaktadır.



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:27
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Anahtar Kelimeler:
Işyeri Kira Sözleşmesi
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