İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!

Ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle işsiz sayısı artmaya devam ediyor ve işsiz vatandaşlara devlet desteği de artıyor. Maalesef devletten destek olmamasına rağmen İŞKUR ihtiyacı olanlara çok fazla destek sağlıyor. İŞKUR, işsiz vatandaşlarımıza 4000 Türk Lirası ile 17.200 Türk Lirası arasında destek ödemesi yaptı!

İŞKUR Meslek Edindirme Kursları ile İşsiz Vatandaşlara Devlet Desteği!

Korona virüsü salgını tüm dünyayı olumsuz etkiledi, Mart ayında maalesef ülkemizi etkiledi. Maalesef zorunlu karantina kararları nedeniyle birçok işyeri kapatıldı. Kapalı işyerlerinde çalışan vatandaşlarımızın da işi yok. İşsizlerin tekrar iş bulabilmeleri için İŞKUR mesleki eğitim kursları açıldı. İŞKUR aracılığıyla bu kurslara katılan kadınlara 400 Türk Lirası çocuk bakım hizmeti verilmekte ve kursiyerlere günlük 30-95 Türk Lirası ödenek verilmektedir.

Haftanın altı günü bu kurslara katılmayı planlayanlar günde en az 6 saat, en fazla 8 saat ders alacaklardır. Bu kurslara katılanlar için;

Her gün sanayi sektörüne yönelik 60 TL mesleki eğitim kursu açmak,

Geleneksel alanlarda mesleki eğitim kursları için günlük 40 Türk Lirası,

İŞKUR, iş güvencesi olmadan verilen mesleki eğitim kurslarında cep harçlığı için günde 95 TL ödüyor.

İŞKUR Meslek Edindirme Kursları Başvuru Şartları Nelerdir?

Mesleki eğitim kurslarına katılanlar bazı özel koşullara sahip olmalıdır. Bunlar;

İŞKUR'a işsiz kaydı,

En az 15 yaşında olmak,

Açılan kursların mesleki koşullarına uygun niteliklere sahip olmak,

Bu kursların sunduğu iş ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinden tam olarak yararlanmak,

Emekli olmamak,

Düzenli olarak kurslara katılmasını engelleyen herhangi bir yaptırım almayın.

Bu koşulları sağlayan herkes İŞKUR tarafından düzenlenen meslek kurslarına katılma hakkına sahiptir.

İŞKUR Meslek Edindirme Kursları ile 17 Bin 200 TL Cep Harçlığı Desteği!

Bu kurslardan yararlanan işsiz vatandaşlar program boyunca cep harçlığı desteği alsalar da HERE Mom programı üzerinden bu kurslara katılan anneler de çocuk bakımı için ayda 400 liraya hak kazanıyor. Programa katılanlar 26 günlük kurs planında minimum 780 TL, maksimum 2.870 TL destek alırken, 160 günlük kursa katılımcılar minimum 4.800 TL, maksimum 17.200 TL alacaklar.

İŞKUR, kursu alanlara sağlık sigortası primi de ödeyecek. İŞKUR üzerinden açılan mesleki eğitim programları hakkında bilgi almak için İŞKUR web sitesinde yer alan ilanları takip edebilir, ihtiyaçlarınızı karşılayan bir pozisyona başvurarak işsizlik dönemini fırsata çevirebilirsiniz. Bu fırsatla işsizken cep harçlığı alabilir, kurs sonunda İŞKUR meslek sertifikası alabilir ve yeni bir iş bulabilir, bu da iş bulmayı kolaylaştırır.