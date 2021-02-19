İş kurmak isteyen gençlere devletten destek paketleri

Türkiye’ deki artan işsizlik sorunan çağre olması açısından ve gençlere istihdam oluşturabilmek için belli şartlarla 18-29 yaş aralığındaki gençlere devletin de desteğiyle iş kurabilmeleri adına yatırım olanakları verilecek. Bu istihdam devlete bağılı olan kurum KOSGEB ile sağlanacak. Gençler böylelikle kendi işlerinde çalışıp sektörde tecrübelerini gösterebilecek.

Gençlere yönelik devlet desteği Paketi neleri içermekte?

Elbette her yeni oluşan istihdam paketleri gibi bu durumda gerçekleşen istihdam paketi içinde bazı önemli koşulları içermekte. Bu destek Ülkenin ekonomi şartlarına göre karar verilecek. Destek paketleri şu şekildedir:

• Sigorta prim teşviği,

• Sigorta tescilini ilk defa yaptıranlara, 1 yıl süreli prim teşviği,

• 3 vergi döneminde kazanılan miktarın 75 bin TL’lik kısmının vergiden muaf tutulması,

• Prim destek miktarı aylık 882,65 TL yıllık 10.591 TL olacaktır.

Vergi muafiyetinden kim faydalanır?

Ülkemizde özel sektöre daha fazla yön vermek ve işsizliği en iyi biçimde azaltmak için farklı alanlarda yeni iş imkânları sunulacak. Bunun gerekli en büyük şart gençlerin 18 – 29 aralığında bulunmaları. Verilen desteklerin yanı sıra vergi muafiyetleri de 3 vergi döneminkinden elde edilen kazancın 4'te 3’üne yapılacak. Yani bu fiyat 75 bin kadar bir mevla.

Vergi muafiyetinden ve sigorta prim desteğinden faydalanmak isteyenler yeni girişimciler şu şartlara sahip olmaları gereklidir:

• Vergi muafiyeti başlangıç tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak,

• 29 yaşından büyük olmamak,

• İşletmenin destek talebinde bulunan kişi adına kurulmuş olması,

• İşletmeye daha sonradan farklı oranlarda ortak olmamak,

• Şirket ortaklarının da 29 yaşını aşmamış olması,

• Teşvik alacak kişinin işinde çalışması ve işini idare etmesi,

• Genç girişimci kazanç istisna belgesi almış olmak,

Peki, Destek Verilen Sektörler Nelerdir?

Gençlere yatırım desteği birçok farklı alanda uygulanacak olup yine gençlerin kendi istek ve taleplerine göre şekillenecektir. Tabii ki bunu yaparken başvura hangi alanla ilgilenmek istediğini belirtmiş olmaları gereklidir. Gençlere verilen destek ve teşviklerden faydalanmak isteyenler şu sektörlerde faaliyet göstermelidir.

• Konaklama hizmetleri,

• Gıda mamulleri imalatı,

• Büro yönetimi, büro destek faaliyetleri,

• Giyim ürünleri imalatı,

• Tur operatörü, seyahat hizmetleri,

• Bilgisayar programcılığı,

• İnşaat sektörü,

• Kimyasal ürün üretimi,

• Kağıt ve kağıt mamulleri imalatı,

• Makine ve ekipman üretimi, • Makine ve ekipman üretimi,

• Elektronik, optik ve bilgisayar üretimi,

Gençlere verilen Destek Paketlerinin Avantajları

İlk avantajları bu paket ile gençler kendi işlerini kurmalarının yanında maddi anlamda da rahat edecekler. İkinci avantaj ise iş muafiyeti kapsamında yapılan yönerge ile yine maddi anlamda gençlerim yüzünü güldürecek. Böylelikle gençlerin daha fazla kazanması yatırımlarını ise her alana açık şekilde yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca genç girişimciler ve eski girişimcilerin arasında oluşan vergi farkı ile gençler daha çok aktif olacaktır. Gençler sadece vermesi gereken verginin %20’lik bölümünü karşılayacaklar. Yıllık prim ise 10.592 TL olacak, yatırım yapmaları için de finans desteği oluşturulacaktır.

Gençlere hibe kredisi verilecek mi?

Gençlere her alana yönelik olarak yine destek vermek isteyen kurumlar bulunacak. Bu hibeler KOSGEB tarafından belirlenen dönemler içinde açıklanacaktır. Öneğin gıda üzerinde iş kurup yatırım yapmak isteyen gençler hali hazırda zaten devlet destekli hibe kredisi verilmekte. Bu hibe ile reklam gibi yollara yatırım yaparak tüketimi arttırabilirsiniz.

Bilgisayar yazılım ve tamir işlemlerine de teşvik kredisi verilecek mi?

Yeni iletişim teknolojileri çağında olup, teknolojinin ilerlemesi ile ilgili bilgi işlemleri alanında yeni yatırımlar yapılmaya başladı. Gençlere verilen teşviki yatırımlar arasında Bilgisayar yazılım ve tamir işlemleri de yer alıyor. Bunun için şu alanlarda çalışma gerçekleştirmesi gerekli:

• Programcılık ve yayıncılık hizmetleri,

• Bilgisayar programlama,

• Yazılım programları,

• Bilgisayar oyunlarının yayınlanması,

• Telekomünikasyon,

• Bilgisayar tesis yönetimi,

• Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri,

• Web portalları,

• Veri işleme ve hosting hizmetleri,

Bu alandan faydalanmak isteyen gençler başvurularını yaparken, KOSGEB Nace kodlarından ilgili oldukları alanları seçmeli.

Kazanç istisnası belgesi nedir?

Yatırımlardan yararlanmak isteyen gençlerden öncelikli olarak kazanç istisna belgesini temin etmeleri isteniyor. Başvuru yapacak gençler vergi dairelerinden bu belgeyi alabilirler. Fakat bu alabilmeniz için kanunda 20. Maddesinde belirtilen vergi istisnası şartlarına uyma zorunluluğu taşımaktadır.

Bir başka dikkat edilecek nokta ise şudur. Kanun gereği ilk defa vergi mükellefi olmuş 29 yaş altı gençler tam vergi mükellefine işe başladıktan üç yıl sürüde kazançlarının 75 bin TL’lik kısmına kadar olan bölüm için vergi muafiyetlerinden indirimli olarak yararlanacak. Bu şartları sağlayan genç yatırımcılar için ekstra işlemler ve belgeler isteniyor.

Gençler hangi şartlarda istisnalardan faydalanabilir?

18 yaşını doldurmuş olan ve 29 yaşına kadar geçerli devlet desteklerini gençler kendiişlerinin başında olması karşılığında sağlanacaktır. Gençlerin işe başladıkları andan itibaren askerlik, hastalık, tutukluluk gibi durumlarda da devlet desteklerinden faydalanmaya devam edecektir. Aksi bir durumda ya da işlerin, büyüten gençler için yardım amaçlı çırak, kafa ve yardımcı elemanlar bulundurabilecekler.

Farklı bir önemli noktaysa ortaklaşa iş kurumlarında da ortakların yaşı 18-29 aralığında olmalıdır. Hali hazırda var olan bir işletmeyi başka birinden alan ve destek kredileri için şartları tutan gençler bu paketlerden faydalanabilecektir. Fakat işletmeyi eşinden ya da 3. Dereceye kadar yakın olan kişilerden devralan gençler bu teşviklerden faydalanamayacaklar.

Gençler kendi işinin patronu olabilmeleri artık çok kolay

Yeni devlet desteklerinin yanında artık Gençler, KOSGEB tarafından verilen bu desteklerden faydalanabilmek ve faaliyet göstermek istedikleri alanla ilgili 32 saatlik eğitim programıyla kendi işlerinin sahibi olabilecekler. Bunun için öncelikler KOSGEB sistemine kaydolup ve yapmak istediğiniz iş hakkında bir belge hazırlamalısınız.