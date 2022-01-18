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İş Bankası'ndan yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan İş Bankası yeni kredi kampanyasını duyurdu. Banka, 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor.

18 Ocak 2022 Salı 12:45
İş Bankası'ndan yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
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Bankalar nakite ihtiyacı olan kişilere kredi sunmaya devam ediyor. Pek çok banka belirlediği faiz oranları ile kredi fırsatları veriyor. Bu bankaların arasında önde geleni ise İş Bankası oldu. İş Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre; 3 ay ertelemeli 10 binTL kredi veriyor. Krediye başvuru şartları da belli oldu.

İş Bankası’ndan kredi almak isteyenler 10 bin TL ihtiyaç kredisiyle birlikte acil ihtiyaçları giderebilir. Tüketici kredisi ya da bireysel ihtiyaç kredisi olarak da bilinen ihtiyaç kredisinde esnek ödeme planı sunmakta.

İş Bankası’na kredi başvurusu nasıl yapılır?

50 bin TL’ye kadar olan ihtiyaçlar için dijital temas noktalarından yapılan başvuruların onay alması takdirde istenen kredi tutarı o an hesaba aktarılır. 7/24 kredi kullanım kolaylığı sunan “Anında Kredi” ile ilgili tüm detayları inceleyebilir.

isbank.com.tr intenet adresinden, müşteri hizmetleri ve İş Bankası şubelerinden yapılan başvurunun olumlu sonuç alması takdirinde; İşCep’ten ya da İntenet Şubesi’nden “Krediler” > “Kredim Hazır” menüsü aracılığı ile sözleşmenizi onaylayıp kredinizi o an hesaba aktarılabilir.

İhtiyaç kredisi vadeleri, taksitin günün geldiği tarihte hesapta yeterli kadar tutar olması takdirde otomatik olarak para çeklir Kredi taksitlerini İşCep, İntenet Şubesi ya da Bankamatikler yardımıyla da kolayca ödenebilir.

Anında Kredi nedir?

Anında Kredi, 50bin TL’ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlar kişiye özel faiz oranları ile anında karşılayabilen pratik bir bireysel kredidir.

Aynı zamanda, Anında Krediye başvuru yaparken ilk taksit kredinin kullanıldığı zamandan üç ay sonrasında olacak şekilde belirlenebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. Doksan güne varan ödemesiz döneml Anında Kredi’ye İşCep ya da İntenet Şubesinden başvuru yapılabilir.

Kişiye özel uygulanan faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre farklılık gösterebiliyor.

Doksan güne varan erteleme dönem seçimiyle bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvuruları geçerli olmayacaktır.

Anında Kredi nasıl alınır?

Şubeye gitmedende kredi çekebilmek artık mümkün hale geldi. İşCep, İntenet Şubesi yada Bankamatiklerden kolayca kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusunun onay alması durumunda, çekeceğiniz kredi tutarı İş Bankasındaki vadesiz hesabınıza anında yatırılır.

Anında Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Anında Kredi başvurusunda bulunmak için şu adımlar takip edilmelidir;

İşCep > Krediler > Kredi Başvurusu Yap > Anında Kredi yada Başvurular > Krediler > Anında Kredi

İntenet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi veya Başvuru-Ürünler > Anında Kredi

Bankamatik > Diğer İşlemler > Başvurular > Anında Kredi adımlarını uygulayabilirsiniz.

Anında Kredi başvurusunda yapılması gerekenler nelerdir?

Anında Kredi başvurusunda İşCep, İntenet Şubesi ya da Bankamatiklerden 7/24 istediğiniz zamanda hızlı ve güvenli yapabilirsiniz. Ayrıca başvurunun onay alması durumunda şubeye gitmeden kredi kullanmanın rahatını yaşayabilir.

Kredi başvurunuz, gerekli görülmesi durumunda kredi başvurusunda bulunurken seçilen hesaba bağlı bulunduğu İş Bankası Şubesi’ne detaylı değerlendirilmek üzere aktarılabilir.


Son Güncelleme: 18.01.2022 12:45
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