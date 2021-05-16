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İş Bankası yeni mesai saatlerini açıkladı

Türkiye’nin önemli bankları arasında yer alan İş Bankası tam kapanma süresinin dolmasıyla yeni mesai saatlerini uygulamaya hazırlanıyor. Banka müşterileri ve çalışanlar yeni çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, 17 Mayıs 2021 itibari ile uygulamaya başlanacak olan yeni mesai saatleri ne olacak?

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
İş Bankası yeni mesai saatlerini açıkladı
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İş Bankasında hesabı olan herkesi yakından ilgilendiren haberi bankası resmen duyurdu. İş bankası İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu yeni genelge kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçmeye hazırlanıyor. 17 günlük tam kapanmanın ardından yayınlanan yeni genelgede bankların mesai saatlerinde herhangi bir kısıtlamanın yer almaması üzerine iş Bankası çalışma saatlerinde yedinden düzenleme yaptı

İş Bankası mesai saatleri?

İş bankasının resmi sitesinden yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi 2021 itibari ile çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu.  Banka çalışma saatlerini 09.00- 12.30 ve 13.30-17.00 olarak belirlediğini duyurdu.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Iş BankasıMesai SaatleriGenelge
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