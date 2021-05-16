İş Bankası yeni mesai saatlerini açıkladı

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
İş Bankasında hesabı olan herkesi yakından ilgilendiren haberi bankası resmen duyurdu. İş bankası İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu yeni genelge
kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçmeye hazırlanıyor. 17 günlük tam kapanmanın ardından yayınlanan yeni genelgede bankların mesai saatleri
nde herhangi bir kısıtlamanın yer almaması üzerine iş Bankası
çalışma saatlerinde yedinden düzenleme yaptı
İş Bankası mesai saatleri?
İş bankasının resmi sitesinden yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi 2021 itibari ile çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu. Banka çalışma saatlerini 09.00- 12.30 ve 13.30-17.00 olarak belirlediğini duyurdu.
Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
Takip Et: