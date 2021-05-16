İş Bankası yeni mesai saatlerini açıkladı

İş Bankası mesai saatleri?

İş Bankasında hesabı olan herkesi yakından ilgilendiren haberi bankası resmen duyurdu. İş bankası İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu yenikapsamında kademeli normalleşme sürecine geçmeye hazırlanıyor. 17 günlük tam kapanmanın ardından yayınlanan yeni genelgede banklarınnde herhangi bir kısıtlamanın yer almaması üzerineçalışma saatlerinde yedinden düzenleme yaptı

İş bankasının resmi sitesinden yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi 2021 itibari ile çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu. Banka çalışma saatlerini 09.00- 12.30 ve 13.30-17.00 olarak belirlediğini duyurdu.