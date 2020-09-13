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İpragaz tüp fiyatları ne kadar? 2020 Tüp fiyatları ne kadar oldu?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran İpragaz tüp fiyatları ne kadar? Tüp fiyatları ne kadar oldu? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 13 Eylül Pazar 18:24 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 18:24
İpragaz tüp fiyatları ne kadar? 2020 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
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Döviz kurlarında yaşanılan ciddi artışlar ile birlikte birçok ürünün fiyatlarında da değişiklik gözlemlendi. Bu değişimlerin en çok hissedildiği ürünlerden biri de tüpler oldu. Döviz kurlarının artışı ile birlikte tüp satan firmaların başında gelen İpragaz fiyat değişikliği yaptığını duyurdu.

İpragaz tüp tutarları ne kadar?

Tüm tüp firmaları fiyat değişikliğine giderken, bu değişimlerde İpragaz diğer firmalar ile hemen hemen aynı oranda tüp fiyatlarında değişim yaptı. Diğer firmalara göre az da olsa daha pahalı bir fiyat skalası olan İpragaz’ın bu fiyat farkını ise güvenilir ve kaliteli bir firma olmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür.


İpragaz tarafından açıklanan tüp fiyatları şu şekildedir:

  • 2 kilogramlık piknik tüpü 19,70 TL oldu.
  • 12 kilogramlık ev tüpü 108 TL oldu.
  • 24 kilogramlık ticari tüp 216 TL oldu.
  • 45 kilogramlık sanayi tüpü 408 TL oldu.
  • 45 kilogramlık propan tüp 438 TL oldu.

Tüplerde belirlenen bu fiyatlar İstanbul baz alınarak yazılmıştır. Diğer illerde İpragaz tüp fiyatlarında 1-2 TL’lik değişimler gözlemlenebilir.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:24
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