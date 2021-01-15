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İpragaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan İpragaz küçük tüp ne kadar oldu? Boylarına göre tüp fiyatları haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 15.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 22:52
İpragaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
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Döviz kurlarında yaşanılan ciddi artışlar ile birlikte birçok ürünün fiyatlarında da değişiklik gözlemlendi. Bu değişimlerin en çok hissedildiği ürünlerden biri de tüpler oldu. Döviz kurlarının artışı ile birlikte tüp satan firmaların başında gelen İpragaz fiyat değişikliği yaptığını duyurdu.

İpragaz tüp tutarları ne kadar?

Tüm tüp firmaları fiyat değişikliğine giderken, bu değişimlerde İpragaz diğer firmalar ile hemen hemen aynı oranda tüp fiyatlarında değişim yaptı. Diğer firmalara göre az da olsa daha pahalı bir fiyat skalası olan İpragaz’ın bu fiyat farkını ise güvenilir ve kaliteli bir firma olmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür.

İpragaz tarafından açıklanan tüp fiyatları şu şekildedir:

  • 2 kilogramlık piknik tüpü 19,70 TL oldu.
  • 12 kilogramlık ev tüpü 108 TL oldu.
  • 24 kilogramlık ticari tüp 216 TL oldu.
  • 45 kilogramlık sanayi tüpü 408 TL oldu.
  • 45 kilogramlık propan tüp 438 TL oldu.

Tüplerde belirlenen bu fiyatlar İstanbul baz alınarak yazılmıştır. Diğer illerde İpragaz tüp fiyatlarında 1-2 TL’lik değişimler gözlemlenebilir.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 22:52
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