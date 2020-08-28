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intibak zammı nedir? 2020 İntibak zammı ne zaman yapılacak?

05:13 sularında basına yansıyan intibak zammı nedir? İntibak zammı ne zaman yapılacak? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ağustos 28 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 05:13
intibak zammı nedir? 2020 İntibak zammı ne zaman yapılacak?
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Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL’ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak meclise kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasalaşabilecek.

İntibak düzenlemesinin getirileri neler?

2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:

-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.


-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.

-Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10’u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.

-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.

Emeklilikte süre şartı yok!

Hükümetin üzerinde çalıştığı TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası) ile emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi. Ancak bu sistemde emekli olmak için süre şartı aranmıyor. Çalışan kişi ödenmiş olan katkılar fon hesabında biriktiği için 60 yaşına geldiğinde emekli ikramiyesi almaya hak kazanmış oluyor. Şimdiki sistemde ise çalışanların %66’sı kıdem tazminatı alamıyor.



Son Güncelleme: 28.08.2020 05:13
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