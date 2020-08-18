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intibak zammı hangi emeklilere verilecek? Ağustos 2020 gündemdeki intibak zammı son gelişmeleri neler?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran intibak zammı hangi emeklilere verilecek? gündemdeki intibak zammı son gelişmeleri neler? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 18.08.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

18 Ağustos 2020 Salı 20:41
intibak zammı hangi emeklilere verilecek? Ağustos 2020 gündemdeki intibak zammı son gelişmeleri neler?
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Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL’ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak meclise kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasalaşabilecek.

İntibak düzenlemesinin getirileri neler?

2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:

-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.


-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.

-Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10’u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.

-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.

Emeklilikte süre şartı yok!

Hükümetin üzerinde çalıştığı TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası) ile emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi. Ancak bu sistemde emekli olmak için süre şartı aranmıyor. Çalışan kişi ödenmiş olan katkılar fon hesabında biriktiği için 60 yaşına geldiğinde emekli ikramiyesi almaya hak kazanmış oluyor. Şimdiki sistemde ise çalışanların %66’sı kıdem tazminatı alamıyor.



Son Güncelleme: 18.08.2020 20:41
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