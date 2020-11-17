İnternetten online vergi borcu yapılandırma başvurusu ve vergi borcu yapılandırma taksit ödeme işlemleri

Vergi yapılandırmasına ilişkin düzenlemenin kabul edilmesinin ardından vatandaşlar başvurulara başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi yapılandırma başvurularının 31 Aralık tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Vatandaşlar vergi yapılandırmasında kimlerin faydalanabileceğini merak ediyordu. Söz konusu yapılandırma kapsamında vergi borcu olanlar borçlarını iki ayda bir ödeme şeklinde toplamda 36 ay vade imkanıyla yapılacak. Yapılandırmaya dahil olan borçlar arasında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yer alıyor.

Bu borçların dışında Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları ile trafik, seçim, nüfus para cezaları da yapılandırılabilecek.

Vergi borcu yapılandırma başvuruları

Vergi borcu yapılandırma başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Online olarak başvuru yapamayanların ise bağlı olunan vergi dairesine giderek başvuru yapabileceği bildirildi.

Yapılandırma kapsamında isteğe göre 6, 9, 12 veya 18 taksit imkanı sağlanacak. Ödemeler 2 ayda 1 şeklinde yapılacak.

Vergi yapılandırma kanunu neleri içeriyor?

Yapılandırma kapsamında vergi dairelerine ödenmeyen vergi ve diğer borçların gecikme zamları ile faizleri Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına göre düzenlenecek. Yapılandırma kapsamında kanunda yer alan diğer maddeleri aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7256kanun.pdf