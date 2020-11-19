İnternetten e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti şartları nelerdir? Kimler nasıl vergiden muaf olacak?

İntenet üzerinde e-ticaret yapanlara özel olarak TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan vergi muafiyeti Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 7256 sayılı kanun bünyesinde intenet üzerinden satış yapanlara 1 Ocak 2021’den itibaren vergi muafiyeti yapılacak.

Çalışanı olanlara yüzde 2, olmayana yüzde 4 gelir vergisi

Vergi muafiyetinden faydalanabilmek için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, ticari hesap açılması, tüm hasılatın özellikle bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin TL’den fazla olmaması gerekmektedir. Çalışanı olmayanlara %4, olanlara ise %2 oranında gelir vergisi esas alınacağı aktarıldı.

Dijital pazarlama gelir artışıyla aynı anlamda

E-ticaret yapanlara uygulanan vergi muafiyeti hakkında konuşan EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül önemli açıklamalar yaptı. İşte Bülbül’ün açıklamaları;

“Vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanunla e-ticarette vergi muafiyeti, e-ticaret yapanlara ve yapmak isteyenlere büyük avantajlar sunuyor. EG Bilişim Teknolojileri olarak bizler de e-ticaret yapanlara ve ürünlerini intenet üzerinden müşterileriyle buluşturmak isteyenlere destek oluyoruz. Etkili dijital pazarlama stratejileriyle e-ticaret yapanların hedef kitlelerine ulaşabilmelerini ve potansiyel müşterilerine tam zamanında, doğru mecradan temas edebilmelerini sağlıyoruz”

İhracat yapanlar için %50 vergi istisnası

Aynı zamanda yurt dışına e-ticaret yaparak gümrük beyanı gerçekleştirilen satışlarda yüzde 50 oranında kazanç istisnası uygulanacağı bildirildi. İhracat bünyesinde ağırlık ve tutar itibarıyla ise Posta İdaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar tarafından organize edilen e-ticaret ihracatları alınıyor. Yazılım, tasarım ve proje gibi hizmet ihracatına giren gelirler bu istisnaya dahil edilmiyor.