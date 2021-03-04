İnşaat seramikleri, Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nde ilk sırada yer aldı

2020 Türkiye İhracaat Katkı Endeksi'nin son verilerine göre, 20 sektör içinde 47.2 puan ile kendini ilk sıraya yazdıran sektör inşaat seramikleri oldu.

Endekse göre inşaat seramikleri ve sanayi ürünleri 2020 senesinde en fazla katkı puanı alan sektör oldu.

2019 senesinin son deöneminde 55.66 ile ihracat katkısını en fazla tamamlayan sektör olarak çıkan inşaat sektörü 2020^nin son 8 çeyreğinde gerileme göstermiş olsa da 2020'nin son çeyreğindeki oranla 47.2 oranında ihracat katkısı ile en fazla artış lan sektör olarak kaydedildi. İnşaat seramikleri ihracatı 2020 yılındayüzde 11,8 artışı ile 1,05 milyar dolara ulaştı.

İhracatta 17,4 artış ile 2.45 milyon ton ulaşan seramik miktarı değer olarak yüzde 16,8 artarken 777 milyon dolarlık bir değere yükseldi. Sermaik sağlık araçları da 2019'da ihracat miktarını aynı derece koruyayarak 164 bin 750 ton ve 269 milyon dolar seviyelerinde yerini aldı.

Seramik sağlık gereçlerinde ihracat birim fiyatlar 2020 yılında 1.63 dolar, seramik kaplama malzemeleri ise 0,32 dolar şeklinde olarak değişiklik göstermedi.

Dördüncü çeyrekten beri 20 sanayi kolu arasında ihracat katkı payı pozitif olan sektör sayısı 13 oldu. En fazla katkı oranına sahip diğer sektörler ise 12,08 oranı ile giyim eşyası ve 7,36 oranı ile mobilya sektörü oldu.

İki sekterün de oranları bir önceki seneye göre yükseliş sağladı.

En fazla ihracat yapan motorlu kara taşıtların- sanayinin katkı oranı son çeyrek dönemde 1,1'e, gıda ürünlerinin 2,28'e düşerken, tekstil ürünlerinin katkı oranı da 3,49'a çıktı.

Endeksin diğer verilerine göre 7 sanayi kolunun ihracat katkı oranları dördüncü çeyrek dönemde neatif oldu. En fazla negatif oran 0,19 ile elektronik ve bilgisayar sanayisinde yaşandı.

TSF Başkanı Erdem Çenesiz konuyla lakalı açıklamasında korona viürs salgını tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiyey^yi da dış ticaret ve ihracat katkı endeksi sonularında da etkilediğini vurguladı.

Nisan ve mayıs aylarındaki düşüş sonrası senenin ikinci yarısıda ihracatın artışı ile 2020 senesinin son ayı ile birlikte korona virüs salgınına rağmen seramik sektörünün ihracatta seneyi yüzde 6,6'lık artış ile noktalandırdığını belirtti.

Tedarik süreci etkili oldu

Erdem Çenesiz sözlerine Pandeminin Türk seramik sektörünüe faydası olduğundan bahsederken. Türkiye'nin konum itibari ile Avrupa'ya yakınlığının tedarik için önemli bir etken olduğunun altını çizdi. merika ve Kanada'da da Türkiye'nin pazarlarını büyüttüğünü belirten Çenesiz Uzak Doğu'daki tedarik zincirindeki değişimin Türkiye üzerinde avantaj yarattığını vurguladı.