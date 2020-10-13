İngiltere'de pandemi nedeniyle yarım milyon kişi işsiz kaldı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerinde işsizlik seviyesi yüzde 4.3 olan beklentiyi aşıp yüzde 4.5 seviyesine artış gösterdi. Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 4.1 seviyesinde kaydedilirken, Ağustos ayı itibariyle 1.5 milyon kişiye ulaşmıştı.

Çalışan maaşının yüzde 66’sı devlet tarafından karşılanacak

Pandemi nedeniyle yarım milyon insanın işini kaybettiği İngiltere’de işsizlerin özellikle de gençlerden oluştuğu belirtiliyor. İngiltere’de koronavirüs vaka artışı ve tedbirlerin hızlandırılması kararları ülkesindeki toparlanma beklentilerini de baskıladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz gün vaka artışlarının pik yaptığını işaret ederek ‘’orta, yüksek ve çok yüksek’’ olmak suretiyle 3 uyarı seviyesi oluşturulduğunu duyurmuştu.

Maliye Bakanı Rishi Sunak ise karantina uygulamaları kapsamında kapatılacak işletmelerde çalışan maaşının yüzde 66’sının hükümet tarafından karşılanacağını açıklamıştı.