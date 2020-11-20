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İndirim sonrası 20 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

Doların azalmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında motorin fiyatları gelmektedir. Vatandaşlarımız 20 Kasım İzmir, Ankara ve İstanbul motorin fiyatlarını merak ediyor.

20 Kasım 2020 Cuma 14:42
İndirim sonrası 20 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı ne kadar oldu?
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Dolar düşüyor. Doların azalmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında motorin fiyatları gelmektedir. Vatandaşlarımız 20 Kasım İzmir, Ankara ve İstanbul motorin fiyatlarını merak ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada motorinin litresine 2 kuruşluk indirim yapıldı.

Motorin Fiyatları Ne Kadar?


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan indirim açıklamasından sonra Ankara’da motorin fiyatları 6,34 TL oldu. İstanbul’da ise 6,27 TL oldu. İzmir’de motorinin litre fiyatı 6,38 TL oldu.

Akaryakıt Fiyat Hesaplaması

Motorin ve akaryakıt ücretleri, Akdeniz piyasasında yer alan fiyatlar baz alınarak ve dolar kuruna göre hesaplanmaktadır. Dağıtım firmaları, piyasadaki rekabete bağlı olarak fiyatlarda ufak tefek değişiklikler yaşanabilmektedir.

Brent Petrol Ne Kadar?

Bugünlerde brent petrolün piyasalardaki fiyatı 44,09 dolar olarak işlem buluyor. Dün bu fiyat 44,80 dolara kadar çıktı. Yine aynı anda Batı Teksas (WTI) ham petrol varili 41,65 dolar olarak karşılık buldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi ise Amerika’daki petrol stokları hakkında geçtiğimiz haftaya göre 800 bin varil artış yaşandığını ve 489 milyon varile yükseldiğini ifade etti. Koronavirüs salgınından dolayı taleplerin azaldığı göz önünde bulundurularak dünya genelinde petrol varil fiyatının azalacağı ifade edildi. Amerika’da vaka sayısı 11 milyonu geçti. Şu an için Amerika dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi konumundadır.



Son Güncelleme: 20.11.2020 14:42
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Anahtar Kelimeler:
PetrolMotorin Fiyatı
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