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İmar affı kanunu 2021'de devam edecek mi? İmar affı uzatıldı mı?

İmar affı olarak bilinen imar barışı kanunu kapsamında binlerce kişi konutları için yapı kayıt belgesi aldı. Bu belgeyi henüz almayan ve aftan yararlanmak isteyen kişiler imar affı kanunu 2021'de devam edecek mi, imar affı uzatıldı mı araştırmaya başladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 15:26
İmar affı kanunu 2021'de devam edecek mi? İmar affı uzatıldı mı?
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Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri kentsel dönüşüm projelerine devam ederken, imara aykırı olan yapıların denetimini hızlandırdı. Denetimlerde imar barışından faydalanmak isteyenlerin yapı kayıt belgeleri mevzuata uygun olmaması nedeniyle iptal edildi. İmar affı kanununun 2021 yılında devam edip etmeyeceği hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

İmar affı mağdurlarının durumu ne olacak?

Yapı kayıt belgesi iptal olanların, bu işlem yapılırken beş idari unsurun kontrol edilmesi ve bu unsurlardan birinde dahi aykırılık olduğunun tespit edilmesi durumunda idare mahkemesi tarafından iptal davası açılıyor. Bu dava sonrasında yargı görevlisi tarafından, taşınmazın bulunduğu yerdeki idare mahkemesi veya bağlı olduğu idare mahkemesinde idari işlemin iptali için dava açıldı. Yapı kayıt belgesi iptal edilen vatandaşlar, bu karara karşı iptal davası açmadığı takdirde ise karar kesinleşecek ve vatandaşların aleyhine yaptırımların olduğu bir sürece geçilecek.

İmar barışı başvurusu nasıl yapılır?

İmar barışı başvurusu yapmak için öncelikle yapı kayıt belgesi oluşturulmaktadır. Kayıt belgesi formu doldurulduktan sonra belge e-devlet sistemi üzerinden ve Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarından  alınabilmektedir. e-devlet üzerinden belge almak için yapı kayıt formunu doldurarak ücretsiz bir şekilde başvuru yapılabilmektedir.

İmar barışı başvuru süreci nasıl ilerler?

Bakanlık, imar barışı başvurularını özenle inceler. Başvuru sahiplerinin telefon numarasına kısa mesaj göndererek, vatandaştan ödemesi gereken yapı kayıt ücreti istenir. İmar affı ücreti hakkında bilgilendirme yapılır ve ilgili hesap numarası iletilir. Vatandaş, imar barışı ücretini hemen ödediğinde yapı kayıt belgesi alarak yılsonuna kadar başvuruda bulunabilecekler.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 15:26
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Imar Barışı KanunuImar AffıYapı Kayıt Belgesi
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