İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Türkiye, Thodex kripto para olayının ardından bir şokla daha sarsıldı. Vebitcoin Ceo’su İlker Baş, çok konuşulan isimlerin arasına girdi. İlker Baş firar mı etti?

Thodex, bakım yapılacağı açıklamasını yaparak kaçtı. Muğla merkezli olan Vebitcoin de finansal zorluklar nedeniyle işine son verdiğini açıkladı. Şirketin sahibi olan İlker Baş’ın, 4 senelik şirketin adresini sürekli olarak değiştirdiği duyuldu.

İlker Baş aslında kim?

İş insanının yaşına ve kimliğine dair bilgiler bilinmemektedir. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirket Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2017 senesinde kuruldu. Baş’ın Muğlalı olduğu bilinmektedir. 40 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.

Şirket adresinin ilk olarak "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurulması, daha sonra "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine taşınması dikkat çekti. Son olarak "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresi şirketin genel merkezi olarak belirtildi.

Kurucu isim şirket kuruluşunda 50.000 TL sermaye beyan etse de bu miktarın yalnızca 12.500 TL’sini şirket kasasına koydu. Kalan miktarı 24 ay içinde kasaya koyacağını belirtti. 2020 senesinde şirket sermaye artırımı kararı alarak 50.000 TL olan sermayeyi 1 milyon liraya çıkarıyor. Fakat ödenen 50 milyon sermayenin geri kalan 950.000 TL’sini 24 ay içinde ödenecek diye taahhüt ediyor.

İlker Baş firar mı?

MASAK Başkanlığı, Vebitcoin platformunun hesaplarını bloke etmiştir. Villasına iki kişinin girmesi sonrası ailesiyle birlikte Menteşe merkezdeki evine taşınan Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.