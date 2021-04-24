İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Vebitcoin kripto para borsasında şok gelişme! Vebitcoin battı mı? Şirketin kurucusu kimdir? İlker Baş firar mı? Haberimizde Vebitcoin CEO'su İlker Baş hakkında merak edilenlere yer verilmiştir.

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:10
İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
Takip Et:

Türkiye, Thodex kripto para olayının ardından bir şokla daha sarsıldı. Vebitcoin Ceo’su İlker Baş, çok konuşulan isimlerin arasına girdi. İlker Baş firar mı etti?

Thodex, bakım yapılacağı açıklamasını yaparak kaçtı. Muğla merkezli olan Vebitcoin de finansal zorluklar nedeniyle işine son verdiğini açıkladı. Şirketin sahibi olan İlker Baş’ın, 4 senelik şirketin adresini sürekli olarak değiştirdiği duyuldu.

İlker Baş aslında kim?

İş insanının yaşına ve kimliğine dair bilgiler bilinmemektedir.  Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirket Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2017 senesinde kuruldu. Baş’ın Muğlalı olduğu bilinmektedir. 40 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.

Şirket adresinin ilk olarak "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurulması, daha sonra "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine taşınması dikkat çekti. Son olarak "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresi şirketin genel merkezi olarak belirtildi.

Kurucu isim şirket kuruluşunda 50.000 TL sermaye beyan etse de bu miktarın yalnızca 12.500 TL’sini şirket kasasına koydu. Kalan miktarı 24 ay içinde kasaya koyacağını belirtti. 2020 senesinde şirket sermaye artırımı kararı alarak 50.000 TL olan sermayeyi 1 milyon liraya çıkarıyor. Fakat ödenen 50 milyon sermayenin geri kalan 950.000 TL’sini 24 ay içinde ödenecek diye taahhüt ediyor.

İlker Baş firar mı?

MASAK Başkanlığı, Vebitcoin platformunun hesaplarını bloke etmiştir. Villasına iki kişinin girmesi sonrası ailesiyle birlikte Menteşe merkezdeki evine taşınan Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.




Son Güncelleme: 24.04.2021 14:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VebitcoinKriptoIlker Baş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!
TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?
TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?
Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?
Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?
Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu
Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu
Thodex nedir, neden gündemde? Thodex battı mı?
Thodex nedir, neden gündemde? Thodex battı mı?
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, yaşı kaç?
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, yaşı kaç?

Popüler Haberler

İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
Teşkilat 8. bölüm fragmanı - Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölümünde ne oldu?
Arka Sokaklar 588. bölüm fragmanı - Arka sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölümünde ne oldu?
Kripto borsada para batıranlar ne yapacak?
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021
Demet Akalın 49 yaşına girdi
Bitay kapandı mı, battı mı? Kripto Para borsası Bitay sahibi kim?
DGS tarihi belli oldu mu, hangi gün? DGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?
Sosyetik güzelin yüzündeki şişkinlik operasyon değilmiş
TJK 24 Nisan 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
23 Nisan Eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler mi çalışacak? 23 Nisan Cuma Eczane açılış, kapanış ve çalışma saatleri
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, kazadan kurtulacak mı? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?
Ziraat Bankası sera kredisi şartları 2021
2021 Nisan AGİ tutarları tablosu belli oldu! AGİ ödemesi tutarları tablosu
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kimdir, nereli yaşı kaç?
Canlı izle Konyaspor Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? 2021 Emekliye en çok promosyon veren banka
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 24 Nisan 2021 Cumartesi Bankaların 50 Bin TL mevduat faiz oranları
Rüyada fındık görmek anlamı ve yorumu
Elektrik faturası yardımı nedir? 2021 Elektrik faturası yardımı şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.