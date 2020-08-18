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İlk ev alacaklara devlet desteği şartları neler? 2020 Devletten 82 bin TL hibe nasıl alınır?

İlk ev alacaklara devlet desteği şartları neler? Devletten 82 bin TL hibe nasıl alınır? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 18.08.2020’li haberimizde kaleme aldık. Siz de İlk ev alacaklara devlet desteği şartları neler? Devletten 82 bin TL hibe nasıl alınır? haberimize göz atarak Ağustos 18 Salı tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

18 Ağustos 2020 Salı 03:18
İlk ev alacaklara devlet desteği şartları neler? 2020 Devletten 82 bin TL hibe nasıl alınır?
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Devlet geri ödemesiz hibe yardımları ile ilk kez ev alacak vatandaşlar ve evlenecek olanlar için 82 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destekler veriyor. Devlet destekli geri ödemesiz hibe kampanyaları ile vatandaşların tasarruf ve ev sahibi olabilmesi için yardım tutarları artırıldı. Devlet geri ödemesiz hibe yardım programları çerçevesinde 2020 yılında ilk kez konut alacak vatandaşlar 82 bin TL’ye kadar geri ödemesiz yardımlardan yararlanabilecek.

Devlet garantili ev hesabı nasıl açılır?

Devletin açıklamış olduğu bankalardan ev hesabı açan bireyler, birikim yaparak hibe olanaklarından faydalanabilecek. Ev hesabı olanlara hibe yüzdeleri hesap zamanlarına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre;

36 – 47 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 15 katkı ile 24 bin 741 TL,

48 – 59 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 18 katkı ile 26 bin 645 TL,


60 ay ve üzeri devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 25 katkı ile 28 bin 548 TL destek verilmektedir.

Evlenecek kişiler ortak hesap açarsa bu tutar 57 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

Devlet garantili hibeyle konut almak için hangi bankalara başvuru yapılmalıdır?

Belirli bir zaman içerisinde para biriktirip hibe ev parası kampanyasından yararlanabilmek için ilk şart kimliğinizle banka şubelerine başvuruda bulunmanızdır. Ev hesabı açabilmek için bankaya başvuruda bulunabilirsiniz.

Devlet garantili hibe sağlayan ev hesabı nasıl işler?

Devlet garantileriyle hibe alabilmek için ev hesabı açan bireyler birikim yapmış oldukları bankalarda nakitlerini faize yatırabilecekler. Ev hesabı açan vatandaşlarda aranan bir diğer şart ise düzenli ödeme yapılmasıdır. Tek seferde yüksek tutar yerine aylık para biriktirilmesini teşvik eden düzenli ödemeler yapmanız gerekir.

Devlet destekli geri ödemesiz parayla ev hesabı açan bireyler içerisinde en az 36 aylık hesabı bulunanlara hibe olanağı tanınacak. Paranın yatırıldığı aya bağlı olarak yüzde artış gösterecek ve böylelikle gençlerin para biriktirmesi mümkün hale gelecek.

 



Son Güncelleme: 18.08.2020 03:18
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