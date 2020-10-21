İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 21 Ekim 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 17:14
İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?
Takip Et:

Devlet tarafından belirlenen şartları yerine getiren kişiler emekli olmaya hak kazanmaktadır. Kişiler emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirdikten sonra dilekçe vererek emekli olacakları günü beklemektedir.

Emekli olacak kişiler emeklilik dilekçesini teslim ettikten sonra emekliliklerinin ne zaman onaylanacağını merak etmektedir. SGK tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişinin emekliliği tescillenir ve kişi maaşa bağlanır.

Emeklilik dilekçesi ne zaman verilir?

Emeklilik başvuru formu olarak adlandırılan emeklilik dilekçesi kişinin emeklilik için gerekli olan tüm şartları yerine getirdikten sonra yazması gereken bir belgedir. Bu belgeyi tüm şartlar yerine getirilmeden teslim etmek yanlıştır. Kişiler emeklilik maaşını hak ettikleri tarihten sonra en kısa zamanda dilekçelerini ilgili kuruma teslim etmelidir.

Emeklilik dilekçesinden sonra maaş ne zaman bağlanır?

Bir kişi emeklilik şartlarını yerine getirdikten sonra direkt emeklilik dilekçesini teslim etmelidir. Kişinin emeklilik dilekçesini verdiği tarihten sonraki ilk ay kişi emekli maaşını alabilecektir. Bu nedenle emekli olacak kişiler şartları yerine getirdikten hemen sonra dilekçelerini teslim ederek en kısa sürede ilk maaşlarını alma hakkına sahiptir.

Emekli maaşı kaç günde bağlanır? 2020

Emeklilik maaşlarının ne kadar süre içerisinde bağlanacağı kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bu farklılığın sebepleri şu şekilde açıklanabilir:

  • Başvurulan İl SGK merkezinin yoğunluğuna göre kişilerin emeklilik günü farklılık gösterir.
  • Kişinin birden fazla sosyal güvencesi olması durumunda kişinin sosyal güvenceleri birleşeceğinden sonuç geç çıkabilir.
  • Sosyal güvencesi bir tane olan kişi hızlıca maaşa bağlanır.

Emeklilik kağıdı ne zaman gelir?

Emekliliği hak etmiş kişiler gerekenleri yerine getirdikleri zaman maaşa bağlanır. Maaşı bağlanan kişilerin emeklilik kağıtları o ay içerisinde kişiye posta ile iletilir. Emeklilik kağıdında emekliliğine dair birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Emeklilik dilekçesini verdikten sonra sağlıktan yararlanma

İşi bırakarak veya Bağkurlu olup işe devam ederken emekli olan kişiler 99 gün boyunca daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ancak başvuru tarihinden itibaren sosyal güvencesi olmayan kişilerin emekli olmalarına kadar olacak süre zarfında sağlık hizmetlerine para ödemeleri gerekir.

Emeklilik dilekçesi sorgulaması nasıl yapılır?

Emeklilik dilekçesinin durumunu sorgulamak isteyen kişiler SGK’nın resmi intenet sitesine giriş yaparak emeklilik evrak takip sistemine giriş yapabilir. Sisteme giriş yapan kişiler dilekçeleri hakkında detaylı sorgulama gerçekleştirebilmektedir.

Emekli maaşı sorgulaması nasıl yapılır?


Emekli maaşını sorgulamak isteyen kişiler e-devlet sistemine giriş yaparak bulundukları sosyal güvence kapsamında emekliliklerine ait detaylı bilgi öğrenebilmektedir.

İlk emekli maaşı ne kadar alırım? 2020

Kişilerin alacağı emekli maaşının miktarı değişiklik göstermektedir. Kişinin prim ödemelerine ve gün sayısına göre değişiklik gösteren maaşlar, ilk yatırılmasında da yatırıldığı güne göre değişiklik göstermektedir. Ay ortasında yatırılan bir maaş emeklilik başvuru durumuna göre 1.5 aylık olarak da yatırılabilmektedir.

İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir?

Emeklilik başvuru tarihinden itibaren kişiler emeklilik maaşını hak eder. Bu tarihten itibaren kişilerin emeklilik süreçleri baz alınarak maaşlarının bağlanmaları uzun sürebilir. Duruma göre kişiye 2,5 aylık maaş ödemesi yapılabilmektedir. Bu ödemeler tamamen başvuru tarihi ile maaşın yatırıldığı tarih arasındaki sürece göre belirlenir.

İlk emekli maaşı hangi bankaya yatar?

Emekli olacak kişi maaşını hangi bankadan almak istediğini kendisi belirlemektedir. Emeklilik talep formunda kişiye bu isteği sorulmaktadır. Kişinin isteği doğrultusunda ilk emekli maaşı istediği bankaya yatırılmaktadır.

2020 Emekli maaşları ayın kaçında ödenir?

Kamu personeli ve hak sahiplerinin emekli maaşları ay başında, SSK ve Bağkurlu kişilerin ise maaşları sicil numaralarına göre yatırılır.

2020 Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenir?

Bağkurlu kişiler sicil numaralarının son rakamına göre maaşlarına ulaşır.

  • 5,9 ve ya 7 ise her ayın 25’inde,
  • 1 ve ya 3 ise 26’sında,
  • 4, 6 ve ya 8 ise 27’sinde,
  • 0 ve ya 2 ise 28’inde maaşlarını alır.

2020 SSK emekli maaşları ne zaman ödenir?

SSK’lı kişiler tahsis numaralarının son rakamına göre maaşlarına ulaşır.

  • 9 ise her ayın 17’sinde,
  • 7 ise 18’inde,
  • 5 ise 19’unda,
  • 3 ise 20 sinde,
  • 1 ise 21’inde,
  • 8 ise 22’sinde,
  • 6 ise 23’ünde,
  • 4 ise 24’ünde,
  • 2 ise 25’inde,
  • 0 ise 26′sında maaşlarını alır.

Emeklilik dilekçesi verdikten sonra ne zaman çalışabilirim?

Kişinin çalıştığı işten ayrılması ile birlikte kişinin SGK başvurusu yapması gerekir. Kişi bir yandan çalışmaya devam etmek diğer yandan da emekli olmak istiyorsa çalıştığı yerden çıkışını almalı ve sonrasında girişini SGK destekleme primine tabi çalışan olarak yaptırmalıdır. Aksi takdirde kişinin emeklilik başvurusu kabul görmez.

Emeklilik tahsis numarası ne zaman verilir?

Emeklilik şartlarının tamamını yerine getiren kişiler, başvurularından itibaren tahsis numarasına sahip olurlar. Kişiler bu numaraya sahip olduktan 1,5-2 ay süresi içerisinde ise emeklilik maaşına bağlanır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 17:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emeklilik DilekçesiEmekli Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!

Popüler Haberler

Annem fimi konusu nedir? Annem' TV'de ilk kez Kanal D'de
Akıncı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Exxen Zehirli Çiçekler'in konusu ve oyuncu kadrosu
Gain medya nedir? Dijital platform GAİN medya kime aittir?
Masumlar Apartmanı dizisi İnci'nin arabası ne marka?
TV 8 Doğduğun Ev Kaderindir yapımında Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk
Alev Alev Dizisi İskender Kimdir? Berker Güven kimdir?
Alev Alev dizisindeki Cemre karakteri kimdir?
Batiniler kimdir? Batini nedir, kime denir? Tarihte Batiniler ve inanışları
MSB ASAL 2000/4 Celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? E-devlet askerlik yerleri sorgulama
İphone 11 ne zaman çıkacak? Yeni iphone XI 11 özellikleri neler olacak? Gözler Apple tanıtım tarihinde!
BluTV ve Hadi'den hatalı soru kasıtlı mı koyuldu? Yarışmanın telafisi için bir şey yapılacak mı?
Cilt için mucize etkisi olan kolajen diyeti nasıl yapılır?
Rüyada yumurta görmek ne demektir? Rüyada yumurta görmenin anlamı ve tabiri
Mahkumlara af yasasını içeren 2. yargı paketi ne zaman mecliste görüşülecek? Mahkumlara af konusundaki gelişmeler neler?
İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?
Malta asgari ücreti ne kadar?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Ekim 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tövbeler Olsun yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Kömür yardımı sorgulama nasıl yapılır? Kömür yardımı kimlere yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.